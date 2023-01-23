Остин Батлер посетил похороны Лизы Мари Пресли в компании Кайи Гербер

Актер воплотил на экране образ отца умершей, легендарного певца Элвиса Пресли.

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31-летний американский актер Остин Батлер посетил похороны певицы Лизы Мари Пресли со своей девушкой, 21-летней моделью Кайей Гербер. Об этом пишет Page Six.

Батлер, недавно сыгравший отца покойной, легендарного музыканта Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурмана "Элвис", посетил публичную мемориальную службу его единственной дочери в Грейсленде.

Актер и его возлюбленная Кайя Гербер сидели сразу за семьей Пресли, когда такие звезды, как Аланис Мориссетт и Эксл Роуз, выступали.

Остин Батлер был одет в черный траурный костюм с брюками и туфлями в тон, а 21-летняя дочь Синди Кроуфорд дополнила образ своего возлюбленного подобным мрачным ансамблем.

Они встречаются с января 2022 после расставания модели со звездой "Эйфории" Джейкобом Элорди, который также воплотил на экране образ Элвиса Пресли.

Также известно, что Лурманн лично присутствовал на службе со своей женой, дизайнером костюмов "Элвиса" Кэтрин Мартин.

[ + – ] Остин Батлер в роли Элвиса Пресли

Лиза Мари Пресли скончалась в начале января 2023 на 55-м году жизни. Она была единственным ребёнком Элвиса Пресли.

Напомним, Остин Батлер и Кайя Гербер появились вместе на церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023".

Также Фокус писал о речи Сары Фергюсон на похоронах Лизы Мари Пресли.