Кайя Гербер поддержала Остина Батлера на "Золотом глобусе" (фото)

Актер впервые стал обладателем премии за роль Элвиса Пресли.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер поддержала своего возлюбленного, актера Остина Батлера на церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023". Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару "поймали" за объятиями и поцелуями за кулисами престижного события. В этот день Батлер впервые получил "Золотой глобус" за главную роль в биографическом фильме об Элвисе Пресли.

Дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера выглядела невероятно в черном платье с глубоким декольте, обнимая своего бойфренда-победителя. Тем временем Остин Батлер был одет в черный классический костюм с бабочкой.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

Впоследствии знаменитостей заметили в машине по дороге на афтепати в Chateau Marmont. Звезда подиума и соцсетей заснула на плече своего возлюбленного.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

О романтических отношениях 21-летней Кайи и Остина Батлера стало известно в начале 2022 года. Осенью 2021 юная модель разошлась с австралийским актером, звездой сериала "Эйфория", Джейкобом Элорди после года отношений.

Напомним, Кайя Гербер снялась в элегантной фотосессии в рамках рекламного кампейна модного дома.

Также Фокус писал о новогоднем отдыхе Кайи Гербер и Остина Батлера в Мексике.