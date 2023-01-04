Кайю Гербер заметили на отдыхе в Мексике с Остином Батлером (фото)

Актер фотографировал свою возлюбленную у бассейна.

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21-летнюю американскую модель Кайю Гербера заметили в компании ее бойфренда, актера Остина Батлера на отдыхе в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.

После встречи Нового 2023 звездная пара отправилась на семейный солнечный отдых. Знаменитостей "поймали" местные папарацци у бассейна.

Дочь Синди Кроуфорд была одета в бикини бронзового оттенка. Тем временем ее возлюбленный, сыгравший Элвиса Пресли в байопике о певце, был в черных шортах и очках. Он фотографировал свою девушку у бассейна. Также папарацци сняли момент поцелуев влюбленных.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

О романтических отношениях дочери супермодели 90-х и американского актера стало известно в начале 2022 года. Осенью 2021 Кайя Гербер разошлась с австралийским актером, звездой сериала "Эйфория", Джейкобом Элорди после года отношений.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

Гербер и Батлер уже несколько раз появлялись официально вместе на публике. В частности, юная модель приходила поддержать своего возлюбленного на показе фильма об Элвисе Пресли, в котором актер сыграл главную роль.

Напомним, Кайю Гербер и Остина Батлера заметили на прогулке перед Новым годом.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе Кайи Гербер.