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Стиль жизни

Кайя Гербер показала, как разбавить монохромные осенние образы (фото)

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Фото: kaiagerber | Кайя Гербер

Дочь Синди Кроуфорд предлагает поэкспериментировать с обувью.

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21-летняя американская фотомодель Кайя Гербер показала, как разбавить темные монохромные осенние образы 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в Лос-Анджелесе в стильном деловом аутфите. Для прогулки звезда соцсетей выбрала темно-синюю футболку, черный оверсайз пиджак и темно-шоколадные штаны на средней посадке. В качестве аксессуаров к октябрьскому луку Кайя Гербер добавила солнцезащитные очки, минималистичную подвеску и традиционную для модели темно-зеленую сумочку-багет. Волосы звезда оставила распущенными.

Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Однако изюминкой аутфита знаменитости стала обувь. Для выхода девушка американского актера Остина Батлера выбрала ярко-желтые кроссовки Onitsuka Tiger Tai Chi LE, сразу разбавившие темные нотки осеннего монохрома Кайи Гербер.

Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

21-летняя Кайя часто демонстрирует стильные и комфортные образы для прогулок и занятий будничными делами. Папарацци не успевают поймать каждый модный выход звезды подиумов и соцсетей.

Напомним, Кайя Гербер в сентябре продлила лето, прогуливаясь по Лос-Анджелесу в ультракоротких шортах.

Также Фокус писал о стильном кежуал-образе от Кайи Гербер на осень 2022.