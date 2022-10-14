Кайя Гербер показала стильный кэжуал-образ (фото)

Знаменитость продолжает лето даже на экваторе осени.

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21-летняя американская модель Кайя Гербер показала стильный кэжуал-образ. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд прогулялась по Лос-Анджелесу в оверсайз футболке и светлых свободных брюках. К своему аутфиту юная звезда подиумов и соцсетей добавила трендовую сумочку-багет и темные солнцезащитные очки. Волосы Кайи были распущены.

На ногах девушки американского актера Остина Батлера были замшевые коричневые туфли.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

21-летняя Кайя пошла по стопам своей звездной матери и активно строит карьеру в модельной отрасли. Девушка неоднократно участвовала в показах новых коллекций известных брендов и появлялась на глянцевых обложках.

Сейчас Кайя встречается с актером Остином Батлером — звездой фильма "Элвис". До этого знаменитость встречалась более года с австралийским актером Джейкобом Элорди, известным из сериала "Эйфория", и комиком Питом Дэвидсоном.

[ + – ] Кайя Гербер в Лос-Анджелесе

Напомним, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поздравили свою дочь с 21-летием и поделились ее забавными детскими фотомоделями.

Также Фокус писал о стильном образе для осенних прогулок 2022, который накануне продемонстрировала Кайя Гербер.