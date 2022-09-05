"Тебе уже 21?". Как Кайя Гербер выглядела в детстве (фото)

Юную модель поздравили с днем рождения самые близкие люди.

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд в честь дня рождения своей дочери Кайи Гербер показала, как девушка выглядела в детстве. Архивным кадром знаменитость поделилась в своих соцсетях.

"@kaiagerber, как тебе уже 21?! Я так горжусь тем, какой женщиной ты стала и какой ты есть на свете. Твое любопытство, доброта и ощущение приключений продолжают меня вдохновлять. Я так счастлива быть на этом жизненном пути вместе с тобой! Продолжай преуспевать в этом году и всегда — с любовью ❤️ Мама", — отметила под фото звезда подиумов 90-х.

Тем временем именинница ответила на теплые слова матери в комментариях: "как мне повезло, что моя мама ТАКАЯ крутая? я так тебя люблю ❤️".

[ + – ] Кайя Гербер в детстве

К поздравлениям Кайи Гербер присоединились поклонники ее звездной матери.

Тем временем отец юной модели, 60-летний американский бизнесмен Рэнди Гербер также поделился семейным кадром с дочерью.

"@kaiagerber стрижет на пристани, это точно лучше, чем пойти в парикмахерскую 😘", — подписал фото муж Синди Кроуфорд.

[ + – ] Кайя Гербер с отцом

21-летняя Кайя Гербер пошла по стопам матери и строит карьеру в модельном бизнесе. Девушка часто снимается в рекламных кампейнах и принимает участие в Неделях моды.

В настоящее время именинница встречается с 31-летним американским актером Остином Батлером, известным по своей роли Элвиса Пресли в нашумевшем байопике.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, Кайя Гербер с мамой отправилась на фестиваль в пустыне Burning Man.

Также Фокус писал о поразительном сходстве 21-летней Кайи Гербер и ее звездной матери Синди Кроуфорд.