Синди Кроуфорд и Кайя Гербер показали, как веселятся на фестивале Burning Man
Супермодель поздравила свою дочь с 21-летием.
56-летняя супермодель Синди Кроуфорд отправилась с дочкой Кайей Гербер на самый знаменитый фестиваль США — Burning Man. Снимки с фестиваля Синди опубликовала в своем Instagram.
Кайе Гербер, которая пошла по стопам матери и тоже стала моделью, 3 сентября исполнился 21 год. Так что свой день рождения она отпраздновала вместе с матерью в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, где проходит и Burning Man.
"Как тебе уже 21?! Я так горжусь женщиной, которой ты стала, и тем, кем ты стала в этом мире. Твое любопытство, доброта и жажда приключений продолжают вдохновлять меня. Я так счастлива, что иду с тобой по этому жизненному пути!", — написала Кроуфорд, опубликовав фото.
Кайя уже рассказала, что провела свой особенный день "в особом месте" со своей мамой.
Напомним, арт-фестиваль Burning Man начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Кульминация происходит после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека и давшую название фестивалю.
В этом году на Burning Man отправится украинская певица Алина Паш. После двух лет, когда фестиваль проводился онлайн из-за пандемии, событие обещает быть грандиозным.
Правда, селебрити, вроде Синди Кроуфорд и Кайи Гербер, рядовые посетители фестиваля критиковали за нивелирование самой идеи события, ведь на нем должны быть все равны и предоставлять услуги, еду и развлечения бесплатно.
А звезды обычно организовывают свои собственные дорогие лагеря в пустыне, куда не пускают "простых смертных" и загрязняют окружающую среду, что запрещено правилами Burning Man.