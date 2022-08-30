Алина Паш представит Украину на фестивале в пустыне Burning Man

Громкий праздник музыки после двух лет "онлайна" состоится снова в пустыне.

29-летняя украинская певица Алина Паш представит Украину на фестивале Burning Man. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Исполнительница из Закарпатья примет участие в ежегодном американском фестивале искусства и музыки Burning Man, который последние два года проводился в онлайн-формате из-за всемирной пандемии коронавируса. Большой праздник музыки состоится с 29 августа по 5 сентября 2022 в пустыне Black Rock в штате Невада.

"Я счастлива, что у меня есть возможность представлять Украину на фестивале мирового значения Burning Man", — отметила победительница Нацотбора на "Евровидение-2022", добавив свою фотографию в экстравагантном головном уборе от Nagolovy.

[ + – ] Алина Паш представит Украину на известном музыкальном фестивале в Америке

Поклонники украинской певицы сразу начали ее поздравлять с замечательной новостью.

"Вау Burning Man это очень круто мне кажется!) Поздравляю 🙌🏻", "Образ просто велл вау!", "это очень хорошие новости", — пишут подписчики Алины Паш.

В частности, известный украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко лаконично написал "Вау".

[ + – ] Алина Паш на Нацотборе 2022

Отметим, что Алина Паш выиграла в феврале 2022 Нацотбор на "Евровидение-2022", однако из-за ряда скандалов, в том числе незаконного пересечения границы с временно оккупированным Крымом, артистка отказалась от участия в музыкальных соревнованиях. А поехавшие в Турин Kalush Orchestra привезли Украине уверенную победу.

Напомним, в конце концов Алина Паш призналась, что забыла, как пересекала границу с Крымом.

Фокус в начале февраля 2022 тщательно следил за скандалом вокруг Нацотбора на "Евровидение".