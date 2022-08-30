Аліна Паш представить Україну на фестивалі у пустелі Burning Man

Гучне свято музики після двох років "онлайну" відбудеться знову в пустелі.

29-річна українська співачка Аліна Паш представить Україну на фестивалі Burning Man. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Виконавиця із Закарпаття візьме участь у щорічному американському фестивалі мистецтва та музики Burning Man, який останні два роки проводився в онлайн-форматі через всесвітню пандемію коронавірусу. Велике свято музики відбудеться з 29 серпня по 5 вересня 2022 у пустелі Black Rock у штаті Невада.

"Я щаслива, що маю можливість представляти Україну на фестивалі світового значення Burning Man", — зазначила переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022", додавши фотографію в екстравагантному головному уборі від Nagolovy.

[ + – ] Аліна Паш представить Україну на відомому музичному фестивалі в Америці

Прихильники української співачки відразу почали її вітати з чудовою новиною.

"Вау Burning Man це дуже круто як на мене!) Вітаю 🙌🏻", "Образ просто велл вау!", "це дуже хороші новини", — пишуть підписники Аліни Паш.

Зокрема відомий український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко лаконічно написав "Вау".

[ + – ] Аліна Паш на Нацвідборі 2022

Зазначимо, що Аліна Паш виграла у лютому 2022 Нацвідбір на "Євробачення-2022", проте через низку скандалів, зокрема незаконний перетин кордону із тимчасово окупованим Кримом, артистка відмовилася від участі в музичних змаганнях. А Kalush Orchestra, які поїхали до Турина натомість, привезли Україні перемогу.

Нагадаємо, зрештою Аліна Паш зізналася, що забула, як перетинала кордон з Кримом.

Фокус на початку лютого 2022 ретельно стежив за скандалом навколо Нацвідбору на "Євробачення".