Аліна Паш забула, як перетинала кордон із Кримом, та розповіла, хто підробив довідку

Через скандал артистка не стала представляти Україну на "Євробаченні" в Італії.

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Українська співачка Аліна Паш, яка повинна була представляти Україну на "Євробаченні-2022" у Турині, зізналася, що не пам'ятає, як потрапила до окупованого Росією Криму у 2015. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю.

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За словами артистки, вона була впевнена, що законно перетнула кордон із Кримом, тому вирішила випробувати долю під час участі в Нацвідборі на "Євробачення", попри те, що її команда всіляко відмовляла співачку.

"Проти моєї участі в Євробаченні була чи не вся команда, яка з різних сторін знаходила аргументи, чому не потрібно йти. Але я настільки глибинно відчувала потребу заспівати цю пісню на широку аудиторію, аби підкреслити, що ми маємо дуже потужну історію, і що саме зараз ми є ті, хто творить нову Україну. Навіть розуміючи, що моя пам’ять щодо того, як я їхала в Крим розмазана, я вирішила ризикнути і піти на конкурс, бо Євробачення — це найкраща платформа для того, аби дане повідомлення почув світ", — зізналася Паш.

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У той час, за словами Аліни, вони з командою багато гастролювати в команді Ірини Білик та відповідно добиралися до десятків міст і країн різними транспортами. А в Крим Аліна Паш потрапила на весілля подруги Ірини разом з усією командою.

"Ніхто не міг дати мені чіткої відповіді як ми туди потрапили, бо було декілька груп: хтось їхав, хтось летів", — зазначила артистка.

Зокрема співачка згадала і скандал із підробленою довідкою, зазначивши, що її зробив Андрій Іноземцев — тодішній партнер Паш із компанії Bitanga Blood. За словами артистки, вона повністю була занурена в підготовку номеру, то ж доручила це питання своєму помічнику, не здогадуючись, що він вирішить проблему нечесним шляхом.

[ + – ] Пісня Аліни Паш на Нацвідборі 2022

Аліна Паш перемогла в Нацвідборі Євробачення 2022, проте через скандал із незаконним перетинанням адмінкордону з Кримом та підробленою довідкою артистка сама відмовилася від участі в Міжнародному пісенному конкурсі. Замість неї до італійського Турину поїхав гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, Аліна Паш назвала пранком свою поїздку до Москви та фото на Красній площі.

Також Фокус писав про переспіваний хіт Kalush Orchestra "Стефанія" Аліною Паш.