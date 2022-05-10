Аліна Паш переспівала хіт Kalush Orchestra та побажала їм перемоги на "Євробаченні"

Саме Аліна мала представляти Україну на конкурсі в Турині, але відмовилася через скандал, пов'язаний із її візитом в окупованого Крим і Москву.

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Українська співачка Аліна Паш, яка не поїхала на "Євробачення 2022" через скандал із перетином кордону з окупованим Кримом і відвідуванням Москви, побажала Kalush Orchestra перемоги та переспівала їхній хіт. Відео вона опублікувала в Instagram.

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Паш записала кавер на пісню гурту Kalush Orchestra "Стефанія", поєднавши її ще з двома хітами: Gangsta's Paradise від Coolio й українською піснею "Рідна мати моя".

Слова в пісні Паш замінила, присвятивши пісню своїй мамі.

"Присвячую цей кавер своїй мамі в її день народження та бажаю перемог Україні на всіх фронтах і, зокрема, Kalush Orchestra на "Євробаченні". Мамо, Вікторіє, з днем ​​твого народження! Люблю. Дякую. Що народила мене на цій землі, в Україні. Ти моя головна перемога, моя Вікторія, бо навчила любити світ і завжди йти вперед. Я така щаслива бути твоєю дочкою!” — написала Аліна Паш.

[ + – ] Кавер Аліни Паш

Нагадаємо, Аліна Паш перемогла в Нацвідборі цього року, проте практично одразу спалахнув скандал через її візит у Крим у 2015 році. Також спливли її фото, зроблені в Москві. Паш пояснила, що відвідувала Крим і РФ легально та не з концертами, а приватним чином. Наприклад, у Крим вона їздила на весілля друзів.

Менеджмент Аліни Паш надав "Суспільному" відповідну довідку. Проте 15 лютого Держприкордонслужба заявила, що не видавала цього документа. Виявилося, що документ про законне перетинання Криму Паш особисто не отримувала, оскільки цим займався інший член команди.

"Суспільне" заявляло, що не підпише угоду з виконавицею на участь у "Євробаченні" до з'ясування всіх обставин її відвідування окупованого Криму у 2015 році.

16 лютого Аліна Паш заявила, що "втомилася від хейту" та відмовляється від участі в "Євробаченні", пізніше вона зазначила, що залишає соцмережі з цієї причини.

Kalush Orchestra вирушили в Турин замість Паш і виступлять 10 травня в першому півфіналі під шостим номером. Вони вже пройшли червоною доріжкою під час церемонії відкриття "Євробачення" та зірвали овації.

Також вони встигли виступити з фінським рок-гуртом The Rasmus на вулицях Турина та натякнути на співпрацю.