"Втомилася від хейту": Аліна Паш відмовилася представляти Україну на Євробаченні (фото, відео)

Співачка стверджує, що підроблену довідку про поїздку до Криму зробив член команди, хоч сама виконавиця про це не знала. Також Паш зізналася, що втомилася від тиску людей та хвилі хейту у свій бік.

Співачка Аліна Паш відмовилася від участі в Євробаченні-2022 через скандал навколо її поїздки до Криму у 2015 році. За словами співачки, останнім часом у її бік надходили погрози, а її соціальні мережі були зламані. Паш заявила, що найближчим часом зв'яжеться із Суспільним і підпише необхідні документи для зняття своєї кандидатури. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", — написала співачка.

Переможниця національного відбору заявила, що дотримувалася законів України і перетинала кордон із Кримом легальним способом. Аліна Паш додала, що люди, не розібравшись у ситуації, почали атакувати її. Виконавиця втомилася від хвилі хейту та погроз, тому найближчим часом зв'яжеться із громадським мовником для зняття своєї кандидатури на участь у пісенному конкурсі.

Перед цим Аліна Паш заявляла на своїй сторінці в Instagram, що не знає, звідки член її команди взяв довідку про перетин Криму. Згідно з цим документом, вона в'їжджала до Криму через материкову частину України.

"Що я бачила? Довідка. На вигляд — офіційна. У ній були справжні дати в'їзду в тимчасово окупований Крим, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка несправжня, ніхто з команди не мав", — написала Паш.

Вона попросила вибачення в українців, "Суспільного" і у всіх, хто спостерігає за негативом навколо співачки. Також Аліна Паш додала, що розриває стосунки зі своїм директором. Відповідь на її власний запит до ДПСУ Паш отримала сьогодні об 11:00 і наразі довідка у громадського мовника. Паш у своєму Instagram прикріпила документ, згідно з яким прикордонна служба не може надати докази законного перетину співачкою Криму у 2015 році, оскільки з моменту поїздки минуло понад 5 років.

Нагадаємо, Суспільне заявляло, що не підпише угоду з виконавицею на участь у Євробаченні до з'ясування всіх обставин її відвідування окупованого Криму у 2015 році. Громадський мовник додав, що передана довідка про законне перетинання Криму може бути підробленою.

Після цього прикордонники спростували видачу довідки про поїздку Аліни Паш до Криму. Прессекретар Державної прикордонної служби заявив, що подібний документ "не створювався і під таким номером нікому не надавався". Відомству не відомо, що за документ опублікувало Суспільне.

Пізніше менеджерка Паш пояснила, звідки взялася підроблена довідка. За словами представниці команди Аліни Паш, співачка була у Криму законно. А документа про законне перетинання Криму Паш особисто не отримувала, оскільки цим займався інший член її команди.

До цього співачка розповідала, навіщо їздила до Росії, а також до окупованого Криму і фотографувалася на Червоній площі в Москві. На фото співачка одягнена в кофту із написом "Kyiv, а не Kiev". За її словами, це був пранк, якого не зрозуміли. А до Криму Аліна Паш їздила до українки на весілля законним способом.

У суботу, 12 лютого, вона перемогла на національному відборі Євробачення-2022 з піснею "Тіні забутих предків". У травні вона мала вирушити до Італії, щоб представити Україну на пісенному конкурсі.