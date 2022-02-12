На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Україну представлятиме Alina Pash (відео)
Співачка отримала на національному відборі найбільшу кількість балів підтримки від глядачів та журі – 15.
Українська співачка Alina Pash перемогла у національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2022" і тепер представлятиме нашу країну у Турині. Трансляцію ефіру вів телеканал "UA: Перший".
Для виступу закарпатська співачка обрала пісню "Тіні забутих предків", яка є ліричною композицією з фольклорним мотивом. У ній об'єдналися українська та англійська мови. А назва є посиланням на однойменну повість Михайла Коцюбинського.
Водночас Alina Pash стверджує, що в пісні немає її особистої історії. Натомість у треку співається про історію всього українського народу.
Фінальні оцінки Нацвідбору виглядають так
- Аліна Паш – Тіні забутих предків (15 балів)
- Kalush Orchestra – Stefania (14 балів)
- Wellboy – Nozzy Bossy (13 балів)
- Roxolana – Girlzzzz (8 балів)
- Barleben – Hear My Words (7 балів)
- Out Atlantic – Моя Любов (7 балів)
- Cloudless – All Be Alright (5 балів)
- Michael Soul – Demons (3 бали)
Нагадаємо, 28-річна українська співачка та реп-виконавиця Аліна Паш (Alina Pash) звинуватила український музичний реп-гурт Kalush у плагіаті її пісні. Як зазначила артистка, Kalush Orchestra вкрали її партію з контрабасом із треку "Bosorkanya" та використали у своїй колядці.
Фокус також писав, що обидва виконавці пройшли у фінал нацвідбору Євробачення 2022 року, і кожен потенційно міг представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.