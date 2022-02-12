На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Україну представлятиме Alina Pash (відео)

Співачка отримала на національному відборі найбільшу кількість балів підтримки від глядачів та журі – 15.

Українська співачка Alina Pash перемогла у національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2022" і тепер представлятиме нашу країну у Турині. Трансляцію ефіру вів телеканал "UA: Перший".

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Для виступу закарпатська співачка обрала пісню "Тіні забутих предків", яка є ліричною композицією з фольклорним мотивом. У ній об'єдналися українська та англійська мови. А назва є посиланням на однойменну повість Михайла Коцюбинського.

Водночас Alina Pash стверджує, що в пісні немає її особистої історії. Натомість у треку співається про історію всього українського народу.

[ + – ] Аліна Паш — Тіні забутих предків

Фінальні оцінки Нацвідбору виглядають так

Аліна Паш – Тіні забутих предків (15 балів)

Kalush Orchestra – Stefania (14 балів)

Wellboy – Nozzy Bossy (13 балів)

Roxolana – Girlzzzz (8 балів)

Barleben – Hear My Words (7 балів)

Out Atlantic – Моя Любов (7 балів)

Cloudless – All Be Alright (5 балів)

Michael Soul – Demons (3 бали)

Нагадаємо, 28-річна українська співачка та реп-виконавиця Аліна Паш (Alina Pash) звинуватила український музичний реп-гурт Kalush у плагіаті її пісні. Як зазначила артистка, Kalush Orchestra вкрали її партію з контрабасом із треку "Bosorkanya" та використали у своїй колядці.

Фокус також писав, що обидва виконавці пройшли у фінал нацвідбору Євробачення 2022 року, і кожен потенційно міг представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.