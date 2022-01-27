Аліна Паш звинуватила реп-гурт Kalush у плагіаті її пісні

Обидвоє учасники скандалу — фіналісти нацвідбору Євробачення 2022.

28-річна українська співачка та реп-виконавиця Аліна Паш (Alina Pash) звинуватила український музичний реп-гурт Kalush у плагіаті її пісні. Як зазначила артистка, Kalush Orchestra вкрали її партію з контрабасом з треку "Bosorkanya" і використали у своїй колядці. Про це Аліна Паш зазначила у сторіс свого Instagram.

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[ + – ] Пісня Аліни Паш "Bosorkanya"

Співачка додала, що таким музикантам, які "пасуться на чужій галявині", не місце в Нацвідборі Євробачення 2022.

"І навіть тональність та ж сама … зараз мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто в переддень так нагло користуються…", — зазначила Аліна Паш у сторіс свого Instagram.

[ + – ] Колядка гурту Kalush, у плагіаті якої звинувачує їх Аліна Паш

Згодом реп-гурт Kalush прокоментував інцидент зі схожістю треків. Саундпродюсер колядки Стас Чорний зізнався, що музичні продукти справді схожі, але це вийшло абсолютно випадково. Також чоловік пообіцяв прибрати партію з контрабасом і випустити нову версію колядки згодом.

Нагадаємо, що обидвоє виконавців пройшли до фіналу нацвідбору Євробачення 2022 і кожен потенційно може представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

Раніше Фокус писав про обвинувачення відомого канадського репера в плагіаті пісні Мадонни 1985 року.