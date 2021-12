Мадонна звинуватила відомого репера в плагіаті

Поп-діва обурюється з приводу крадіжки її пісні.

63-річна американська співачка Мадонна заявила, що 29-річний канадський репер Торі Лейнз (справжнє ім'я Дейстар Петерсон) вкрав її пісню. Під одним із постів музиканта Мадонна написала: "Читай свої повідомлення, у яких тебе звинувачують у плагіаті моєї пісні".

Зазначимо, що йдеться про пісню "Pluto's Last Comet" Торі Лейнза з його нового альбому, що нагадує трек Мадонни "Into the Groove" 1985 року.

[ + – ] Хіт Мадонни "Into the Groove" 1985 року.

Варто зазначити, що Торі Лейнз уже був помічений у конфліктних ситуаціях. У 2020 році його було затримано після конфлікту з американською реперкою Megan Thee Stallion, якій він вистрілив під час суперечки в ногу. А у 2021-му його звинувачували в незаконному зберіганні зброї, за що музикантові загрожує понад 20 років в'язниці.

[ + – ] Пісня Торі Лейнза "Pluto"s Last Comet", яку Мадонна підозрює у плагіаті

Конфлікт між поп-дівою та музикантом відбувається буквально через місяць після публічного протистояння Мадонни з репером 50 Cent через критику останнім відвертої фотосесії співачки.

