Зі знаменитого телешоу: президента Аргентини Мілея звинуватили в плагіаті його промови в ООН

ЗМІ знайшли "надзвичайну схожість" промови президента Аргентини зі словами персонажа актора Мартіна Шина, який грав президента США Джеда Бартлета в політичному серіалі "Західне Крило" (West Wing").

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Відомого своїми полум'яними промовами та епатажем аргентинського президента Хав’єра Мілея звинуватили в плагіаті. Оглядачі та журналісти вважають, що 24 вересня у своїй промові на Генасамблеї ООН він дослівно потворив слова головного героя з популярного американського політичного телесеріалу "Західне крило" (West Wing), пише британське видання The Guardian.

Журналісти вказують, що перші підозри щодо цієї промови виникли цього тижня. Політичний оглядач з Аргентини Карлос Паньї заявив, що знайшов "надзвичайну схожість" між промовою аргентинського лідера та телевізійного персонажа Джеда Бартлета, якого грав у згаданому серіалі американський актор Мартін Шин.

Порівняння промов Хав'єра Мілея та Джеда Бартлета

"Хіба ніхто не помітив?" — написав Паньї у газеті La Nación, порівняв слова президента та персонажа Бартлета, натякаючи на абсолютну схожість їхніх слів.

Медіа пише, що зі схожим здивуванням від дій президента вийшла газета лівого спрямування Página 12, яка базується в Буенос-Айресі. "Це здається вигадкою, але це геть не так", йдеться у тексті, де стверджується, що Мілей "слово в слово скопіював монолог" вигаданого президента США з відомого телевізійного шоу.

Британські журналісти підкреслюють, що така схожість промов викликала в аргентинців здивування. Однак місцеві медіа кажуть, що від серіалу "Західне крило" дуже фанатіє Сантьяго Капуто, який працює у команді Мілея та відповідає за стратегічні комунікації.

"Капуто фанатично ставився до сценариста [і творця серіалу] Арона Соркіна, і переглянув "Західне крило" від семи до дев’яти разів", — написали журналісти з La Nación ще 4 серпня цього року.

Нагадаємо, 29 січня Мілей заявив, що хоче провести саміт миру для України. За словами лідера Аргентини, для нього пріоритетними є союзи з країнами, що захищають свободу.

Вже у квітні аргентинський лідер втрапив у міжнародний дипломатичний скандал. Іспанія відкликала свого посла з Буенос-Айреса після того, як президент Аргентини спочатку назвав дружину іспанського прем'єра Педро Санчеса "корумпованою", а потім відмовився просити вибачення за сказане.