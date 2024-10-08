Со знаменитого телешоу: президента Аргентины Милея обвинили в плагиате его речи в ООН

СМИ нашли "необычайное сходство" речи президента Аргентины со словами персонажа актера Мартина Шина, который играл президента США Джеда Бартлета в политическом сериале "Западное Крыло" (West Wing").

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Известного своими пламенными речами и эпатажем аргентинского президента Хавьера Милея обвинили в плагиате. Обозреватели и журналисты считают, что 24 сентября в своей речи на Генассамблее ООН он дословно использовал слова главного героя из популярного американского политического телесериала "Западное крыло" (West Wing), пишет британское издание The Guardian.

Журналисты указывают, что первые подозрения относительно этой речи возникли на этой неделе. Политический обозреватель из Аргентины Карлос Паньи заявил, что нашел "чрезвычайное сходство" между речью аргентинского лидера и телевизионного персонажа Джеда Бартлета, которого играл в упомянутом сериале американский актер Мартин Шин.

Сравнение речей Хавьера Милея и Джеда Бартлета

"Разве никто не заметил?" — написал Паньи в газете La Nación, сопоставив слова президента и персонажа Бартлета, намекая на абсолютное сходство их слов.

Медиа пишет, что с похожим удивлением от действий президента вышла газета левого направления Página 12, которая базируется в Буэнос-Айресе. "Это кажется выдумкой, но это совсем не так", говорится в тексте издания, где утверждается, что Милей "слово в слово скопировал монолог" вымышленного президента США из известного телевизионного шоу.

Британские журналисты подчеркивают, что такое сходство речей вызвало у аргентинцев удивление. Однако местные медиа говорят, что от сериала "Западное крыло" очень фанатеет Сантьяго Капуто, который работает в команде Милея и отвечает за стратегические коммуникации.

"Капуто фанатично относился к сценаристу [и создателю сериала] Аарону Соркину, и пересмотрел "Западное крыло" от семи до девяти раз", — написали журналисты из La Nación еще 4 августа этого года.

Напомним, 29 января Милей заявил, что хочет провести саммит мира для Украины. По словам лидера Аргентины, для него приоритетными являются союзы со странами, защищающими свободу.

Уже в апреле аргентинский лидер попал в международный дипломатический скандал. Испания отозвала своего посла из Буэнос-Айреса после того, как президент Аргентины сначала назвал жену испанского премьера Педро Санчеса "коррумпированной", а затем отказался извиняться за сказанное.