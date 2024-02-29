Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Переговоры Украины и России по прекращению войны

Вместе со странами Латинской Америки: президент Аргентины хочет провести саммит мира для Украины

саммит мира в Аргентине, президент Хавьер Милей, реформы, Украина
Фото: Getty Images | Президенту Аргентины Хавьеру Милею не нужен Конгресс, чтобы провести экономические реформы

По словам аргентинского лидера Хавьера Милея, для него приоритетны союзы со странами, защищающими свободу.

Related video

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце 2024 года планирует организовать мирный саммит в поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, позиция Милея отличается от нейтралитетных точек зрения относительно российской агрессии, которую демонстрируют лидеры других стран региона, в частности бразилец Луис Инасиу Лула и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он еще раз подчеркнул, что для него приоритетны "союзы со странами, защищающими свободу, включая США, Израиль и конечно же Украину", которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Кроме того, как пишет FT, лидер страны уже удивил аргентинцев, добившись в январе 2024 года первого за 12 лет профицита бюджета страны.

"Этого удалось добиться за счет сокращения выплат провинциям, замораживания бюджетов и отказа от полного повышения пенсий и пособий с учетом инфляции, которая в прошлом месяце составляла 254% в год", — замечает издание.

Аналитики предупреждают, что ключом к успеху Милея станет то, как долго бедные аргентинцы, которые уже пережили стремительный рост цен, будут терпеть подобные меры. Конфедерация профсоюзов Аргентины уже провела общенациональную всеобщую забастовку против его правительства, а также прошло несколько более мелких акций протеста.

Однако президент заявил, что не опасается широкомасштабных беспорядков, подобных тем, что произошли в соседнем Чили в 2019 году, когда протесты против неравенства и низкого качества государственных услуг переросли в уличные беспорядки, парализовавшие страну на несколько месяцев.

"Шансы на социальное восстание равны нулю, если только не произойдет политически мотивированное событие или не будут замешаны иностранные лазутчики", — сказал он.

Милей утверждает, что на недавних протестах присутствовали активисты из Венесуэлы и Кубы, переодетые в фотографов.

"Левые правительства работают вместе, пытаясь саботировать тех, кто не похож на них", — убежден президент Аргентины.

Важно
Милей анонсирует масштабную модернизацию аргентинской армии: что известно
Милей анонсирует масштабную модернизацию аргентинской армии: что известно

Напомним, 10 января президент Аргентины высмеял Организацию объединенных наций.

29 декабря Милей отказался от вступления Аргентины в БРИКС.