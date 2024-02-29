Вместе со странами Латинской Америки: президент Аргентины хочет провести саммит мира для Украины

По словам аргентинского лидера Хавьера Милея, для него приоритетны союзы со странами, защищающими свободу.

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Президент Аргентины Хавьер Милей в конце 2024 года планирует организовать мирный саммит в поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, позиция Милея отличается от нейтралитетных точек зрения относительно российской агрессии, которую демонстрируют лидеры других стран региона, в частности бразилец Луис Инасиу Лула и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он еще раз подчеркнул, что для него приоритетны "союзы со странами, защищающими свободу, включая США, Израиль и конечно же Украину", которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Кроме того, как пишет FT, лидер страны уже удивил аргентинцев, добившись в январе 2024 года первого за 12 лет профицита бюджета страны.

"Этого удалось добиться за счет сокращения выплат провинциям, замораживания бюджетов и отказа от полного повышения пенсий и пособий с учетом инфляции, которая в прошлом месяце составляла 254% в год", — замечает издание.

Аналитики предупреждают, что ключом к успеху Милея станет то, как долго бедные аргентинцы, которые уже пережили стремительный рост цен, будут терпеть подобные меры. Конфедерация профсоюзов Аргентины уже провела общенациональную всеобщую забастовку против его правительства, а также прошло несколько более мелких акций протеста.

Однако президент заявил, что не опасается широкомасштабных беспорядков, подобных тем, что произошли в соседнем Чили в 2019 году, когда протесты против неравенства и низкого качества государственных услуг переросли в уличные беспорядки, парализовавшие страну на несколько месяцев.

"Шансы на социальное восстание равны нулю, если только не произойдет политически мотивированное событие или не будут замешаны иностранные лазутчики", — сказал он.

Милей утверждает, что на недавних протестах присутствовали активисты из Венесуэлы и Кубы, переодетые в фотографов.

"Левые правительства работают вместе, пытаясь саботировать тех, кто не похож на них", — убежден президент Аргентины.

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