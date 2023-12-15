Аргентина пожертвует Украине антарктические вертолеты Ми-171Е, — СМИ

Воздушные суда, которые вскоре будет иметь Украина, способны брать на борт до 12 раненых бойцов, работать в сложных погодных условиях и лететь на дальние расстояния.

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Военно-воздушные силы Аргентины передадут Силам обороны Украины два гражданских вертолета Ми-171Е. Событие произошло благодаря определенным договоренностям, которые аргентинское правительство заключило с США. О деталях нового пакета военной помощи рассказали на портале Pucara Defensa.

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В заметке указывается, что Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е, произведенные в РФ. Воздушные суда передадут бесплатно благодаря поддержке США. Указывается, что "пожертвование" засчитается как часть оплаты за самолет F-16 Fighting Falcon, который вскоре получит эта южноамериканская страна.

"Это было бы воспринято как небольшой, но важный жест поддержки Украины после российского вторжения", — написали на портале, вспомнив, что событие произошло после визита президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Аргентинские Ми-171Е были приобретены у РФ в 2011 году, отметили на Pucara Defensa. Цена не указывается, однако похожая модель Ми-8АМТШ-ВА стоила 250 млн руб. в 2012 году. В 2021 году воздушные суда должны были бы пройти технический осмотр, но он не состоялся "из-за проблем с поддержкой со стороны России". Затем началось российское вторжение и осмотр отложили.

Ми-171Е принадлежали эскадрильи III вертолетной группы 7 VII авиабригады, которая дислоцируется в Морено в Буэнос-Айрес, пишут на портале. Предназначались для выполнения поисково-спасательных работ и миссий в Антарктике. Вертолеты оборудованы дополнительными топливными баками и загрузочным краном, способны работать в сложных метеорологических условиях, преодолевать большие расстояния, имеют метеорологические радары и аварийные поплавки.

Вертолет создан на основе советского вертолета Ми-8 и выпускается российским холдингом "Вертолеты России", которая входит в корпорацию "Ростех". Одна из модификаций этого устройства, Ми-8АМТШ, вмещает 16 десантников или 12 раненых, может перевозить до 4 тонн груза.

Военная помощь Украине — детали

Отметим, в течение нескольких последних дней стало известно о предоставлении Украине помощи от США и Дании. В частности, американское правительство выделило пакет размером 200 млн долл., в составе которого — снаряды различных типов, ракеты для комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Дания выделила 1 млрд евро на предоставление танков, снарядов и БПЛА.

Напоминаем, 14 декабря на саммите стран-членов ЕС принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в состав европейского сообщества. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро на военно-экономическую поддержку страны, которая противостоит вторжению РФ.