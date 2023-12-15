Аргентина пожертвує Україні антарктичні вертольоти Мі-171Е, — ЗМІ

Повітряні судна, які незабаром матиме Україна, здатні брати на борт до 12 поранених бійців, працювати у складних погодних умовах і летіти на далекі відстані.

Related video

Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Силам оборони України два цивільні вертольоти Мі-171Е. Подія сталась завдяки певним домовленостям, які аргентинський уряд уклав зі США. Про деталі нового пакету військової допомоги розповіли на порталі Pucara Defensa.

Важливо

Сенат США працюватиме на наступному тижні, щоб розблокувати допомогу Україні, – лідер демократів

У дописі вказується, що Україна отримає від Аргентини два вертольоти Мі-171Е, вироблені у РФ. Повітряні судна передадуть безплатно завдяки підтримці США. Вказується, що "пожертва" зарахується як частина оплати за літак F-16 Fighting Falcon, який незабаром матиме ця південноамериканська країна.

"Це було б сприйнято як невеликий, але важливий жест підтримки України після російського вторгнення", — написали на порталі, згадавши, що подія сталась після візиту президента України Володимира Зеленського на інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Аргентинські Мі-171Е були придбані у РФ в 2011 році, зазначили на Pucara Defensa. Ціна не вказується, однак схожа модель Мі-8АМТШ-ВА коштувала 250 млн руб. у 2012 році. У 2021 році повітряні судна мали б пройти технічний огляд, але він не відбувся "через проблеми з підтримкою з боку Росії". Потім почалось російське вторгнення і огляд відклали.

Мі-171Е належали ескадрильї III вертолітної групи 7 VII авіабригади, яка дислокується у Морено в Буенос-Айрес, пишуть на порталі. Призначались для виконання пошуково-рятувальних робіт та місій у Антарктиці. Гелікоптери обладнані додатковими паливними баками та завантажувальним краном, здатні працювати у складних метеорологічних умовах, долати великі відстані, мають метеорологічні радари та аварійні поплавки.

Вертоліт створений на основі радянського вертольота Мі-8 і випускається російським холдингом "Вертольоти Росії", яка входить до корпорації "Ростєх". Одна з модифікацій цього пристрою, Мі-8АМТШ, вміщує 16 десантників або 12 поранених, може перевозити до 4 тонн вантажу.

Військова допомога Україні — деталі

Зазначимо, протягом кількох останніх днів стало відомо про надання Україні допомоги від США і Данії. Зокрема, американський уряд виділив пакет розміром 200 млн дол., у складі якого — снаряди різних типів, ракети для комплексів ППО Patriot та NASAMS. Данія виділила 1 млрд євро на надання танків, снарядів і БПЛА.

Нагадуємо, 14 грудня на саміті країн-членів ЄС прийнято рішення про початок перемовин про вступ України до складу європейської спільноти. Після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення 50 млрд євро на військово-економічну підтримку країни, яка протистоїть вторгненню РФ.