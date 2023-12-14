У ЄС ухвалили рішення почати переговори з Україною: з'явилася реакція Зеленського

За словами голови ЄС Шарля Мішеля, рішення європейських лідерів є "очевидним сигналом надії" для низки окремих країн і всього континенту.

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У четвер, 14 грудня, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до політичного блоку. Про це написав голова Європейської ради Шарль Мішель у соціальній мережі X.

"Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою", — повідомив Мішель.

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Чиновник також зазначив, що за підсумками переговорів Грузія отримала статус кандидата. Крім того, він повідомив про намір ЄС почати переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно країна виконає необхідні вимоги, щоб відповідати критеріям членства.

"Явний сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту", — написав голова ЄС.

Мішель про підсумки саміту ЄС

ЄС почне переговори про членство України: що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський написав у соціальній мережі X, що рішення лідерів країн Євросоюзу про початок переговорів із Києвом стало "перемогою всієї Європи".

"Перемога, яка мотивує, надихає і зміцнює", — зазначив український лідер.

Зеленський відреагував на рішення Ради ЄС

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС щодо майбутнього членства України. Він зазначив, що Київ виконав усі рекомендації та реалізував необхідні закони, тож очікує на відповідні рішення.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна буде "розчарована", якщо Угорщина заблокує початок переговорів про вступ до Євросоюзу, однак це "не буде кінцем світу".