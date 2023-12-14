Україна в сірій зоні. Чому таке майбутнє — смертельна небезпека для ЄС

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"Сьогодні ми закрили одну з найкривавіших і найтемніших глав у європейській історії. Сьогодні ми відкрили нову главу. Європа розправляє крила. На свободі. У процвітанні. І у мирі. Це воістину момент гордості для Європейського Союзу. Це тріумф свободи і демократії".

Цього дня, двадцять один рік тому, я виголосив ці слова перед групою журналістів, що зібралася в Копенгагені. Я щойно головував на саміті Європейської ради, на якому європейські лідери погодилися запросити країни Центральної та Східної Європи приєднатися до ЄС.

Це рішення було непростим для нас, але в кінцевому підсумку всі ми, присутні в тій залі, усвідомили історичний момент, з яким ми зіткнулися. Ми побачили, що, незважаючи на труднощі, розширення ЄС на схід було найкращим способом забезпечити безпеку і процвітання нашого континенту. Це рішення, шановане історією.

Цього тижня останнє покоління європейських лідерів переживає свій історичний момент. І коли вони збираються в Брюсселі на чергову Європейську раду, вони повинні визнати, що міцний мир і стабільність залежать від вступу України до ЄС.

Ще у 2002 році багато хто люто виступав проти розширення блоку. Вони заявили, що розширення до 10 нових країн-членів призведе до хаосу, що нові члени занадто бідні, щоб інтегруватися, і що інститути стануть некерованими. Навпаки, насправді розширення залишається найуспішнішою акцією зовнішньої політики ЄС. Це допомогло впровадити і зміцнити демократію на нашому континенті, забезпечити стабільність на східному фланзі та стимулювати економічне диво.

Зараз, через два десятиліття, зіткнувшись із дедалі авторитарнішою і мілітаристською Росією, чи є хтось, хто може достовірно стверджувати, що країнам Центральної та Східної Європи або самому ЄС було б краще без цього розширення?

Однак, на жаль, здається, що тепер, зіткнувшись із питанням про членство України, Європа ризикує дозволити історії вислизнути крізь пальці. Загроза вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, схоже, призведе до відкладення рішення про відкриття переговорів з Україною, що суперечить рекомендаціям Європейської комісії, а також переважної більшості лідерів, винесеним минулого місяця.

Під керівництвом президента України Володимира Зеленського Київ вийшов далеко за рамки умов, встановлених для початку переговорів про членство. І все це українці зуміли зробити під час війни.

Це тому, що і Зеленський, і народ України розуміють, що їхнє майбутнє перебуває в центрі Європи. Десять років тому демонстранти вийшли на вулиці Києва, одягнені в прапори ЄС, протестуючи проти корупції та закликаючи покласти край згубному впливу Росії. Українці ось уже майже два роки борються не тільки за свою країну, а й за фундаментальні європейські цінності свободи і демократії.

Вони показують усьому континенту, що означає бути європейцем. Вони демонструють волю до боротьби, і ми повинні забезпечити майбутнє, за яке варто боротися.

Вступ України до ЄС не є актом благодійності. Як і у випадку з розширенням у Центральну та Східну Європу, членство України значно розширить промислову базу Європи та єдиний ринок, допомагаючи нам йти в ногу з часом в епоху геополітичної конкуренції.

Україна в ЄС і, зрештою, в НАТО також може стати наріжним каменем нової архітектури безпеки Європи. Якщо Україна залишиться в сірій зоні між Росією та ЄС, це означатиме продовження руйнування і нестабільності. Ще одне умиротворення президента Росії Володимира Путіна означатиме нескінченні конфлікти на нашому континенті.

Ось чому лідери ЄС повинні викрити блеф Орбана. Орбан може дозволити собі грати роль прихильника Путіна тільки тому, що НАТО і Європа гарантують безпеку і процвітання Угорщини, і лідери повинні чітко розуміти, що йому не дозволять блокувати рішення, настільки фундаментальне для стратегічних інтересів Європи.

Двадцять один рік тому я сказав, що рішення прийняти 10 нових країн у наш блок закрило темну главу в історії Європи — главу воєн і розколу. Реальність така, що ця боротьба ніколи не закінчується. Вона спирається на готовність кожного покоління стати на захист свободи та демократії, коли їм загрожує небезпека. Про лідерів, які мають бачення зосередитися на наших цінностях і стратегічних інтересах, а не збиватися з пантелику політичними розрахунками чи короткостроковими інтересами. Саме цим Європейській Раді належить зайнятися цього тижня.

Україна не приєднається до нашого блоку відразу. Але, почавши переговори про членство, лідери ЄС можуть послати Путіну гучний і ясний сигнал: ви нас не переживете. Майбутнє України знаходиться в серці Європи. Колеса історії рухаються, і ви нічого не можете зробити, щоб їх зупинити.

Якщо у них вистачить сміливості зробити це, це також буде рішення, шановане історією.

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