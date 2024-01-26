Милей анонсирует масштабную модернизацию аргентинской армии: что известно

Несмотря на ограниченные финансовые возможности аргентинская армия хочет улучшить возможности реагировать на кризисы и обновить технику.

Related video

Президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал модернизацию вооруженных сил, в частности сухопутный компонент. Об этом сообщает Army Recognition.

Аргентинская армия нуждается в обновлении, поэтому в 2024 году страна будет модернизировать сухопутные силы.

Бронетехника

Ключевым проектом армии будет модернизация средних танков VC TAM 2C-A2. В конце 2023 года на тендере победила израильская компания IMPSA, которая будет устанавливать новые компоненты на машины.

Танк VC TAM 2C-A2

Изменениям подвергнутся и боевые машины пехоты. Аргентина рассматривает приобретение Guardian от Iveco или же альтернативные БМП от General Dynamics или Norinco. Планируется приобрести 209 боевых машин на сумму 320 млн долларов США.

Авиация

Воздушная компонента сухопутных войск может пополниться вертолетами общего назначения на замену нынешним SA-330 Puma и SA-332 Super Puma. Их планируют заменить моделями DA-62 MPP для специальных миссий и моделями Airbus Helicopters и PZL Mielec.

Артиллерия и ПВО

Также армия рассматривает возможность модернизировать САУ и противовоздушную оборону. Программа предусматривает модернизацию САУ VCA 155-мм калибра. Также Аргентина хочет приобрести новые радары для улучшения ПВО и усовершенствовать автоматизированную систему управления огнем полевой артиллерии SATAC.

В итоге авторы резюмируют, что намерения Аргентины демонстрируют желание усиливать собственные силы в ответ на современные вызовы, несмотря на ограничения финансов и материально-технической базы.

Напомним, 10 января президент Аргентины высмеял Организацию объединенных наций.

29 декабря Милей отказался от вступления Аргентины в БРИКС.