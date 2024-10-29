"Просто хайпанула": ANKA розповіла, чим закінчилася історія з Наталією Валевською, яка звинуватила її в плагіаті

ANKA розповіла, чи отримала історія зі скандалом на Нацвідборі на Євробачення продовження.

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Співачка ANKA, яка навесні 2024 року стала фігуранткою скандалу під час Нацвідбору на Євробачення, вперше розповіла, чим закінчилася історія зі звинуваченнями у плагіаті, які озвучила інша артистка Наталія Валевська. Подробицями співачка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Так, подія мала місце на пісенному конкурсі. ANKA представила на Нацвідборі пісню під назвою "Палала". І хоч співачка спочатку не потрапила до 10 конкурсантів, за рішенням глядацького голосування вона стала 11 претенденткою, яка могла представляти Україну на Євробаченні 2024.

Вже згодом після представлення учасників українська співачка Наталія Валевська у себе на сторінці в Інстаграм опублікувала допис, в якому запідозрила ANKA в плагіаті. Зокрема, вона заявила, що пісня дівчини за текстовою комбінацією дуже схожа на її пісню написану ще 13 років до цього.

Зокрема, вона додала приклад, що у її пісні слова звучали так: "Палала, палала, палала. У моєму небі зірка! Падала, падала, падала. Та й казали люди "гірко!", у той час, як у версії ANKA "Палала, падала, палала. Доки зірки з неба збирала. Палала, падала, палала. Доки світло зібрала".

Тоді в інтерв'ю Анні Тульєвій для YouTube-каналу Євробачення Україна Анка підтвердила, що дійсно за приклад брала пісню співачки, однак намагалася зробити усе можливе, аби композиції не вийшли схожими.

У результаті ANKA стала фіналісткою Нацвідбору, однак Україну поїхали представляти alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Мама Тереза" привізши з конкурсу третє призове місце.

Після інциденту минув майже рік. Фокус поцікавився у артистки, чим все ж таки закінчилися звинувачення в її бік. Як пояснила ANKA, історія не мала ніякого продовження.

"Я думаю, Наташа тоді просто хайпанула і далі забула про мене", — резюмувала артистка.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю артистки для Фокусу, в якому вона розповіла про стосунки з Іваном Клименком та відносини з Тіною Кароль.