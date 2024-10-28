ANKА в інтерв'ю Фокусу — чим закінчився скандал із Валевською та стосунки з Іваном Клименком
ANKA вперше розповіла про своє особисте життя і те, в яких стосунках вона перебуває з Тіною Кароль. Крім цього співачка зізналася, що перебуває в стосунках і пояснила, чому не розповідає про свого партнера.
Українська співачка ANKA (справжнє ім'я Анна Корченова) в ексклюзивному інтерв'ю " Фокусу " розповіла, чим закінчилася історія зі скандалом із Наталкою Валевською, чи планує знову піти на Нацвідбір, хто її продюсує та які стосунки в неї з Іваном Клименком.
Зараз вас знають як артистку. Ким ви були до того, як почали займатися творчістю? Яка у вас освіта і де працювали?
Усе життя я була в музиці і творчості, грала на музичних інструментах, співала, танцювала. Потім почала викладати вокал і займатися сонграйтом — одним словом, усе життя — творчість і музика, яка тісно переплітається з психологією і саморозвитком (також є кілька дипломів психолога).
Раніше ви розповідали, що жили в Нідерландах. Чим ви там займалися і де живете сьогодні?
Так, я 1,5 року прожила в Роттердамі, і дуже сумую за тим часом. У Нідерландах я зрозуміла, що таке свобода, навчилася насолоджуватися життям і відпочивати. По суті з ранку до ночі писала музику, мала онлайн уроки та опікувалася молодшою сестрою, яку взяла з собою, тікаючи з окупації.
Також подружилася зі Славою Камінською там і разом творили музику. Але мою душу тягнуло повернутися скоріше на рідні землі, чому дуже рада. Більше не уявляю своє життя за кордоном. Тільки відпочинок.
Розкажіть про ваше сценічне ім'я Анка. Що воно означає?
Анка — ми придумали разом з Іваном Клименком (саундпродюсер і засновник лейблу Енко), точніше після "Голосу Країни", де я була в команді Вані. Ми вирішили разом створити цей проєкт, в якому поєднуємо етно і сучасність. Анка, просто як варіація мого імені.
Ви виступаєте у форматі народної творчості, чому саме цей напрям обрали? Що хочете донести своєю музикою?
Я з самого дитинства займалася народними танцями, фольклорним співом. З трьох років грала на сопілці, тому це просто моє все життя. Я виросла в оточенні автентичності та етнічності, і вже з часом, коли підросла, я почала професійно займатися вокалом, то мені стало просто цікаво змішувати ці стилі. І для мене фольклор — це особливе джерело енергії, ресурсу. Це просто я.
У 2023 році ви стали 11 учасницею Нацвідбору на Євробачення за рішенням глядачів, які віддали за вас найбільшу кількість голосів. Чи готові ви знову спробувати свої сили?
Євробачення — це мрія життя, і я впевнена, що я колись поїду представляти Україну і принесу гідне місце. Зараз поки готуюся до цього, тренуюся, мені дуже подобається цей конкурс, це максимально мій формат. І те, що вийшло з першого разу потрапити в одинадцятку, і люди мене вибрали, для мене це дуже сильно важливо. І основні мої цілі — розвиватися, робити такий продукт, щоб гідно рано чи пізно представити Україну в цьому конкурсі. Дуже про це мрію.
На проекті "Голос країни" вашим зірковим тренером був Іван Клименко. У яких стосунках із ним ви перебуваєте сьогодні?
З Іваном Клименком ми створили проєкт "ANKA". Іван спродюсував пісню, яка була на Євробаченні. Ми створили перші п'ять треків, які ось уже випустили. І далі ми робимо спільну музику, спільні треки. Зараз уже трошки менше спілкуємося, ніж спочатку, тому що у Вані дуже багато артистів і мало вільного часу. І він хоче зараз розвивати також і свою творчість. Але саме завдяки Ваньці виник проєкт "Анка". Ми його поставили на коло і зараз розвиваємо. Дуже цінно, що Ваня вірить у мене і завжди підтримує.
Там же ви познайомилися з Тіною Кароль. Чи спілкуєтеся з артисткою зараз? Взагалі після проекту, чи залишилися у вас друзі, з ким спілкуєтеся?
Я познайомилася з Тіною на "Голосі країни" ще в 10 сезоні, коли була там учасницею, але ми потім не спілкувалися далі, тому що я не пройшла далі в проєкт у той час.
Зараз ми з нею перетиналися на знімальних майданчиках, на "Пісні мого життя". Жодних стосунків, це просто як колеги, назвемо це так.
А з учасників "Голосу країни", звичайно, я багато з ким спілкуюся. Кожен "Голос країни", хто потрапляє туди, всі знають, що учасники — це як сім'я. І подальше наше спілкування з більшістю людей залишається. Я зараз роблю кліпи всі свої з Владом Шерифом. Він був фіналістом. А також у нас був фіт із дівчатами, з якими ми були на батлах. Усі підтримуємо одне одного.
Хто сьогодні вас продюсує?
У мене немає продюсера на сьогоднішній день. Є тільки саундпродюсери: Ваня Клименко і Роман Неро.
Ви молода і приваблива дівчина, проте нічого не розповідаєте про своє особисте життя. Чи вільне ваше серце?
Серце моє давно зайняте, але хлопець проти щоб розповідала про нього.
Кого вважаєте своїм конкурентом в українському шоубізнесі?
Вважаю, що я унікальна і в моїй ніші, моєму стилі у мене точно немає конкурентів.
На Нацвідборі ви потрапили в скандал щодо звинувачень у плагіаті. Тоді Наталка Валевська заявила, що ваша пісня дуже схожа на її пісню, написану ще 2010 року. То чим завершилася ця історія?
Я думаю, Наташа тоді просто хайпанула і далі забула про мене.
В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що в нинішньому українському ринку "Є багато "шароварщини" і низькопробної музики". Що ви мали на увазі і чи змінили ви свою думку? Назвіть артистів, які, на вашу думку, створюють шароварщину, а які — якісний український продукт
Так, багато низькопробної музики як на мій смак, але й моя творчість для когось також шароварна і не подобається, тому це нормально. Головне творити по серцю і робити свій унікальний продукт, не звертаючи уваги на те, хто що каже.
Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв'ю Khayat для Фокусу , в якому він розповів про Тіну Кароль і Клавдію Петрівну, власного продюсера та особисте життя.