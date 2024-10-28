ANKА в інтерв'ю Фокусу — чим закінчився скандал із Валевською та стосунки з Іваном Клименком

ANKA вперше розповіла про своє особисте життя і те, в яких стосунках вона перебуває з Тіною Кароль. Крім цього співачка зізналася, що перебуває в стосунках і пояснила, чому не розповідає про свого партнера.

Related video

Українська співачка ANKA (справжнє ім'я Анна Корченова) в ексклюзивному інтерв'ю " Фокусу " розповіла, чим закінчилася історія зі скандалом із Наталкою Валевською, чи планує знову піти на Нацвідбір, хто її продюсує та які стосунки в неї з Іваном Клименком.

Зараз вас знають як артистку. Ким ви були до того, як почали займатися творчістю? Яка у вас освіта і де працювали?

Усе життя я була в музиці і творчості, грала на музичних інструментах, співала, танцювала. Потім почала викладати вокал і займатися сонграйтом — одним словом, усе життя — творчість і музика, яка тісно переплітається з психологією і саморозвитком (також є кілька дипломів психолога).

Раніше ви розповідали, що жили в Нідерландах. Чим ви там займалися і де живете сьогодні?

Так, я 1,5 року прожила в Роттердамі, і дуже сумую за тим часом. У Нідерландах я зрозуміла, що таке свобода, навчилася насолоджуватися життям і відпочивати. По суті з ранку до ночі писала музику, мала онлайн уроки та опікувалася молодшою сестрою, яку взяла з собою, тікаючи з окупації.

Також подружилася зі Славою Камінською там і разом творили музику. Але мою душу тягнуло повернутися скоріше на рідні землі, чому дуже рада. Більше не уявляю своє життя за кордоном. Тільки відпочинок.

Анка Фото: Пресслужба

Розкажіть про ваше сценічне ім'я Анка. Що воно означає?

Анка — ми придумали разом з Іваном Клименком (саундпродюсер і засновник лейблу Енко), точніше після "Голосу Країни", де я була в команді Вані. Ми вирішили разом створити цей проєкт, в якому поєднуємо етно і сучасність. Анка, просто як варіація мого імені.

Ви виступаєте у форматі народної творчості, чому саме цей напрям обрали? Що хочете донести своєю музикою?

Я з самого дитинства займалася народними танцями, фольклорним співом. З трьох років грала на сопілці, тому це просто моє все життя. Я виросла в оточенні автентичності та етнічності, і вже з часом, коли підросла, я почала професійно займатися вокалом, то мені стало просто цікаво змішувати ці стилі. І для мене фольклор — це особливе джерело енергії, ресурсу. Це просто я.

Анка Фото: Пресслужба

У 2023 році ви стали 11 учасницею Нацвідбору на Євробачення за рішенням глядачів, які віддали за вас найбільшу кількість голосів. Чи готові ви знову спробувати свої сили?

Євробачення — це мрія життя, і я впевнена, що я колись поїду представляти Україну і принесу гідне місце. Зараз поки готуюся до цього, тренуюся, мені дуже подобається цей конкурс, це максимально мій формат. І те, що вийшло з першого разу потрапити в одинадцятку, і люди мене вибрали, для мене це дуже сильно важливо. І основні мої цілі — розвиватися, робити такий продукт, щоб гідно рано чи пізно представити Україну в цьому конкурсі. Дуже про це мрію.

На проекті "Голос країни" вашим зірковим тренером був Іван Клименко. У яких стосунках із ним ви перебуваєте сьогодні?

З Іваном Клименком ми створили проєкт "ANKA". Іван спродюсував пісню, яка була на Євробаченні. Ми створили перші п'ять треків, які ось уже випустили. І далі ми робимо спільну музику, спільні треки. Зараз уже трошки менше спілкуємося, ніж спочатку, тому що у Вані дуже багато артистів і мало вільного часу. І він хоче зараз розвивати також і свою творчість. Але саме завдяки Ваньці виник проєкт "Анка". Ми його поставили на коло і зараз розвиваємо. Дуже цінно, що Ваня вірить у мене і завжди підтримує.

Там же ви познайомилися з Тіною Кароль. Чи спілкуєтеся з артисткою зараз? Взагалі після проекту, чи залишилися у вас друзі, з ким спілкуєтеся?

Я познайомилася з Тіною на "Голосі країни" ще в 10 сезоні, коли була там учасницею, але ми потім не спілкувалися далі, тому що я не пройшла далі в проєкт у той час.

Зараз ми з нею перетиналися на знімальних майданчиках, на "Пісні мого життя". Жодних стосунків, це просто як колеги, назвемо це так.

А з учасників "Голосу країни", звичайно, я багато з ким спілкуюся. Кожен "Голос країни", хто потрапляє туди, всі знають, що учасники — це як сім'я. І подальше наше спілкування з більшістю людей залишається. Я зараз роблю кліпи всі свої з Владом Шерифом. Він був фіналістом. А також у нас був фіт із дівчатами, з якими ми були на батлах. Усі підтримуємо одне одного.

Анка Фото: Пресслужба

Хто сьогодні вас продюсує?

У мене немає продюсера на сьогоднішній день. Є тільки саундпродюсери: Ваня Клименко і Роман Неро.

Ви молода і приваблива дівчина, проте нічого не розповідаєте про своє особисте життя. Чи вільне ваше серце?

Серце моє давно зайняте, але хлопець проти щоб розповідала про нього.

Кого вважаєте своїм конкурентом в українському шоубізнесі?

Вважаю, що я унікальна і в моїй ніші, моєму стилі у мене точно немає конкурентів.

Анка Фото: Пресслужба

На Нацвідборі ви потрапили в скандал щодо звинувачень у плагіаті. Тоді Наталка Валевська заявила, що ваша пісня дуже схожа на її пісню, написану ще 2010 року. То чим завершилася ця історія?

Я думаю, Наташа тоді просто хайпанула і далі забула про мене.

В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що в нинішньому українському ринку "Є багато "шароварщини" і низькопробної музики". Що ви мали на увазі і чи змінили ви свою думку? Назвіть артистів, які, на вашу думку, створюють шароварщину, а які — якісний український продукт

Так, багато низькопробної музики як на мій смак, але й моя творчість для когось також шароварна і не подобається, тому це нормально. Головне творити по серцю і робити свій унікальний продукт, не звертаючи уваги на те, хто що каже.

Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв'ю Khayat для Фокусу , в якому він розповів про Тіну Кароль і Клавдію Петрівну, власного продюсера та особисте життя.