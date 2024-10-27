ANKА в интервью Фокусу — чем закончился скандал с Валевской и отношения с Иваном Клименко

ANKA впервые рассказала о своей личной жизни и то, в каких отношениях она состоит с Тиной Кароль. Кроме этого певица призналась, что состоит в отношениях и объяснила, почему не рассказывает о своем партнере.

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Украинская певица ANKA (настоящее имя Анна Корченова) в эксклюзивном интервью " Фокусу " рассказала, чем закончилась история со скандалом с Наталкой Валевской, планирует ли снова пойти на Нацотбор, кто ее продюсирует и какие отношения у нее с Иваном Клименко.

Сейчас вас знают как артистку. Кем вы были до того, как начали заниматься творчеством? Какое у вас образование и где работали?

Всю жизнь я была в музыке и творчестве, играла на музыкальных инструментах, пела, танцевала. Потом начала преподавать вокал и заниматься сонграйтом — одним словом, вся жизнь — творчество и музыка, которая тесно переплетается с психологией и саморазвитием (также есть несколько дипломов психолога).

Ранее вы рассказывали, что жили в Нидерландах. Чем вы там занимались и где живете сегодня?

Да, я 1,5 года прожила в Роттердаме, и очень скучаю по тому времени. В Нидерландах я поняла, что такое свобода, научилась наслаждаться жизнью и отдыхать. По сути с утра до ночи писала музыку, имела онлайн уроки и занималась младшей сестрой, которую взяла с собой, убегая из оккупации.

Также подружилась со Славой Каминской там и вместе творили музыку. Но мою душу тянуло вернуться скорее на родные земли, чему очень рада. Больше не представляю свою жизнь за границей. Только отдых.

Анка Фото: Пресслужба

Расскажите о вашем сценическом имени Анка. Что оно означает?

Анка — мы придумали вместе с Иваном Клименко (саундпродюсерка и основательница лейбла Енко), точнее после "Голоса Страны", где я была в команде Вани. Мы решили вместе создать этот проект, в котором сочетаем этно и современность. Анка, просто как вариация моего имени.

Вы выступаете в формате народного творчества, почему именно это направление выбрали? Что хотите донести своей музыкой?

Я с самого детства занималась народными танцами, фольклорным пением. С трех лет играла на свирели, поэтому это просто моя вся жизнь. Я выросла в окружении аутентичности и этничности, и уже со временем, когда подросла, я начала профессионально заниматься вокалом, то мне стало просто интересно смешивать эти стили. И для меня фольклор — это особый источник энергии, ресурса. Это просто я.

Анка Фото: Пресслужба

В 2023 году вы стали 11 участницей Нацотбора на Евровидение по решению зрителей, которые отдали за вас наибольшее количество голосов. Готовы ли вы снова попробовать свои силы?

Евровидение — это мечта жизни, и я уверена, что я когда-то поеду представлять Украину и принесу достойное место. Сейчас пока готовлюсь к этому, тренируюсь, мне очень нравится этот конкурс, это максимально мой формат. И то, что получилось с первого раза попасть в одиннадцатку, и люди меня выбрали, для меня это очень сильно важно. И основные мои цели — развиваться, делать такой продукт, чтобы достойно рано или поздно представить Украину в этом конкурсе. Очень об этом мечтаю.

На проекте "Голос країни" вашим звездным тренером был Иван Клименко. В каких отношениях с ним вы находитесь сегодня?

С Иваном Клименко мы создали проект "ANKA". Иван спродюсировал песню, которая была на Евровидении. Мы создали первые пять треков, которые вот уже выпустили. И дальше мы делаем совместную музыку, совместные треки. Сейчас уже немножко меньше общаемся, чем изначально, потому что у Вани очень много артистов и мало свободного времени. И он хочет сейчас развивать также и свое творчество. Но именно благодаря Ваньке возник проект "Анка". Мы его поставили на круг и сейчас развиваем. Очень ценно, что Ваня верит в меня и всегда поддерживает.

Там же вы познакомились с Тиной Кароль. Общаетесь ли с артисткой сейчас? Вообще после проекта, остались ли у вас друзья, с кем общаетесь?

Я познакомилась с Тиной на "Голосі країни" еще в 10 сезоне, когда была там участницей, но мы потом не общались дальше, потому что я не прошла дальше в проект в то время.

Сейчас мы с ней пересекались на съемочных площадках, на "Песне моей жизни". Никаких отношений, это просто как коллеги, назовем это так.

А из участников "Голосу країни", конечно, я много с кем общаюсь. Каждый "Голос страны", кто попадает туда, все знают, что участники — это как семья. И дальнейшее наше общение с большинством людей остается. Я сейчас делаю клипы все свои с Владом Шерифом. Он был финалистом. А также у нас был фит с девушками, с которыми мы были на батлах. Все поддерживаем друг друга.

Анка Фото: Пресслужба

Кто сегодня вас продюсирует?

У меня нет продюсера на сегодняшний день. Есть только саундпродюсеры: Ваня Клименко и Роман Неро.

Вы молодая и привлекательная девушка, однако ничего не рассказываете о своей личной жизни. Свободно ли ваше сердце?

Сердце мое давно занято, но парень против чтобы рассказывала о нем.

Кого считаете своим конкурентом в украинском шоубизнесе?

Считаю, что я уникальна и в моей нише, моем стиле у меня точно нет конкурентов.

Анка Фото: Пресслужба

На Нацотборе вы попали в скандал из-за обвинений в плагиате. Тогда Наталка Валевская заявила, что ваша песня очень похожа на ее песню, написанную еще в 2010 году. Так чем завершилась эта история?

Я думаю, Наташа тогда просто хайпанула и дальше забыла обо мне.

В одном из своих интервью вы сказали, что в нынешнем украинском рынке "Есть много "шароварщины" и низкопробной музыки". Что вы имели в виду и изменили ли вы свое мнение? Назовите артистов, которые, по вашему мнению, создают шароварщину, а какие — качественный украинский продукт

Да, много низкопробной музыки как на мой вкус, но и мое творчество для кого-то также шароварное и не нравится, поэтому это нормально. Главное творить по сердцу и делать свой уникальный продукт, не обращая внимания на то, кто что говорит.

Напомним, ранее мы публиковали интервью Khayat для Фокуса , в котором он рассказал о Тине Кароль и Клавдии Петровне, собственном продюсере и личной жизни.