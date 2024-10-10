О Тине Кароль и Клавдии Петровне, собственном продюсере и личной жизни - интервью Khayat Фокусу

Андрей Хайат впервые стал известен публике после шоу "Голос країни". Уже сегодня он сольный артист с собственными песнями, который выступает под творческим именем Khayat. В интервью изданию Фокус рассказал о своей личной жизни, творчестве и отношении к Клавдии Петровне.

Related video

Украинский певец Khayat (настоящее имя Андрей Хайат) в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал об отношениях с Тиной Кароль после проекта "Голос країни", почему у него нет продюсера и пойдет ли в третий раз на Национальный отбор Евровидения.

Имя Khayat стало известным в 2020 году, тогда когда вы впервые вышли на сцену вокального шоу "Голос страны". С тех пор прошло четыре года. Сегодня вы полноценно сформированный артист, или все же пока вы на стадии поиска себя как артиста?

Если честно, я не совсем понимаю формулировку "поиск себя как артиста". Если ты артист, то ты артист и соответственно это и есть осознание тех флуктуаций и пути, по которому ты будешь идти всю свою жизнь. Главное это создавать из своего нутра, что я и делаю.

Четыре года назад ваш творческий путь начинался с сотрудничества с Тиной Кароль. Почему и дальше не пошли с ней?

Тина в то время не позиционировала себя как продюсера или человека, который готов заниматься карьерами других артистов. Я думаю, что на проекте она дала мне достаточно для того, чтобы я шел в свое плавание.

Какие отношения у вас сегодня с Тиной Кароль? Не было ли предложений стать членом ее команды?

У нас хорошие отношения. Не списываемся каждый день, но всегда рады видеть друг друга. Я не знаю кем бы я мог стать в команде Тины, но таких предложений не поступало и это хорошо. Мы коллеги, которые уважают друг друга и получить подобное предложение для меня было бы как минимум странно.

Кто сегодня вас продюсирует и откуда берете средства на развитие своего творчества?

Это вопрос, который до сих пор не дает покоя большой когорте людей в индустрии, как я понял. У меня есть команда, которая очень мне упрощает жизнь и делает это независимое плавание возможным. Продюсера нет, потому что вариант жандарма стоящего над моей головой является абсолютно не жизнеспособным. Людям почему-то трудно осознать, что самостоятельный путь является реальным. Да, он тяжелее, длиннее, но стоит каждой убитой нервной клетки, потому что в конце дня ты понимаешь насколько ценна эта свобода и как сильно это развивает тебя. Всегда есть какие-то определенные осложнения, но есть и большое количество проблем, с которыми я никогда не встречусь чисто из-за того, что никто не держит свою руку на моем плече.

Khayat пресс-служба Фото: Пресслужба

Ваша личная жизнь. После появления на сцене "Голоса страны" у вас появилось немало поклонниц. Итак, свободно ли ваше сердце сегодня?

Сегодня я плыву по течению. Сердце свободно, но не могу сказать, что в нем есть место для кого-то нового. Сейчас я нахожусь в определенной эмоциональной буферной зоне, где мне хочется побыть в одиночестве.

Недавно вы презентовали новую песню под названием "Рубикон", которая совсем не похожа на предыдущие ваши работы. Это экспериментальная версия, или все же поклонникам ждать от вас нового формата?

Я искренне считаю, что нам стоит отходить от стереотипов в которых артист должен найти себе один ящик и находиться в нем до конца времен. Творчество непредсказуемо, если это действительно творчество. В ближайшее время моих слушателей ждут очень весомые метаморфозы, которые лично для меня достаточно логичны.

Известно, что вы из маленького городка в Кировоградской области. Сейчас вы часто бываете дома?

Да, последние полгода я часто бываю дома. Семья и вдохновение, которое я получаю там, являются для меня очень важными.

Khayat пресс-служба Фото: Пресслужба

Имя Khayat уже дважды звучало на Нацотборе Евровидения. Планируете попробовать свои силы еще раз?

Думаю, что все возможно. Если я напишу песню, которая позовет меня туда, то почему бы и нет. Для меня важно, чтобы мне было что сказать, а не просто участвовать ради участия.

Какие в целом впечатления от Национального отбора на Евровидение?

Это действительно уникальный опыт, который вряд ли можно с чем-то сравнить. Для большинства, конечно, это прекрасная возможность заявить о себе в пределах страны и получить стартовый толчок. Но стоит не забывать, что само Евровидение не про артиста и не про его "Я", а про презентацию своей страны и культурную дипломатию, которая сегодня особенно важна.

Сейчас мужчин активно травят упреками: "Почему не на фронте?". Прилетают ли вам такие сообщения и как реагируете на обвинения в свою сторону?

Честно говоря, если какие-то такие упреки и есть, то их минимум. Я думаю, что люди уже наконец пришли к осознанию, что можно приносить пользу не только держа оружие в руках. В любом случае, я реагирую на это спокойно и не пытаюсь что-то кому-то доказывать. Сейчас мы как нация сталкиваемся с таким количеством глобальных проблем, что вопрос того, кто с автоматом, а кто нет, явно не самый целесообразный.

Сегодня в украинском шоубизнесе активно обсуждают феномен Клавдии Петровны. Что вы думаете относительно ее творчества?

Объективно, она талантливая девушка, но это не та музыка, которую я слушаю в наушниках. Тем не менее, интересно посмотреть трансформируется ли со временем ее творчество во что-то более глубокое и осмысленное.

Творчество каких украинских исполнителей сегодня вам нравится? Возможно хотели бы с кем-то создать коллаборацию?

Сегодня индустрия как будто работает не на качество, а на количество. Тем не менее полки пополняются интересной музыкой, но в моем случае теми художниками, кто уже давно создает. Из украинской музыки у меня в плей-листе фигурируют Jamala, Onuka, OTOY, Phil it, Alina Pash. Если говорить о коллаборациях, то я бы этот перечень не менял. С каждым из этих артистов было интересно создать новое вместе.

Напомним, ранее мы писали, что в интервью для Фокуса Григорий Бакланов рассказал об участии в шоу "Холостяк" и скандале с Тарасом Цимбалюком.