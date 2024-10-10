Про Тіну Кароль і Клавдію Петрівну, власного продюсера та особисте життя — інтерв'ю Khayat Фокусу

Андрій Хайат вперше став відомий публіці після шоу "Голос країни", вже сьогодні він сольний артист із власними піснями, який виступає під творчим ім'ям Khayat. В інтерв'ю виданню Фокус розповів про своє особисте життя, творчість і ставлення до Клавдії Петрівни.

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Український співак Khayat (справжнє ім'я Андрій Хайат) в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів про стосунки з Тіною Кароль після проєкту "Голос країни", чому у нього немає продюсера і чи піде втретє на Національний відбір Євробачення.

Ім'я Khayat стало відомим 2020 року, тоді коли ви вперше вийшли на сцену вокального шоу "Голос країни". Відтоді минуло чотири роки. Сьогодні ви повноцінно сформований артист, чи все ж поки що ви на стадії пошуку себе як артиста?

Якщо чесно, я не зовсім розумію формулювання "пошук себе як артиста". Якщо ти артист, то ти артист і, відповідно, це і є усвідомлення тих флуктуацій і шляху, яким ти будеш іти все своє життя. Головне це створювати зі свого нутра, що я і роблю.

Чотири роки тому ваш творчий шлях починався зі співпраці з Тіною Кароль. Чому й далі не пішли з нею?

Тіна на той час не позиціонувала себе як продюсера або людину, яка готова займатися кар'єрами інших артистів. Я думаю, що на проекті вона дала мені достатньо для того, щоб я йшов у своє плавання.

Які стосунки у вас сьогодні з Тіною Кароль? Чи не було пропозицій стати членом її команди?

У нас хороші стосунки. Не списуємося щодня, але завжди раді бачити одне одного. Я не знаю ким би я міг стати в команді Тіни, але таких пропозицій не надходило і це добре. Ми колеги, які поважають одне одного й отримати таку пропозицію для мене було б щонайменше дивно.

Хто сьогодні вас продюсує і звідки берете кошти на розвиток своєї творчості?

Це питання, яке досі не дає спокою великій когорті людей в індустрії, як я зрозумів. У мене є команда, яка дуже мені спрощує життя і робить це незалежне плавання можливим. Продюсера немає, бо варіант жандарма, що стоїть над моєю головою, є абсолютно не життєздатним. Людям чомусь важко усвідомити, що самостійний шлях є реальним. Так, він важчий, довший, але вартий кожної вбитої нервової клітини, бо наприкінці дня ти розумієш наскільки цінна ця свобода і як сильно це розвиває тебе. Завжди є якісь певні ускладнення, але є й велика кількість проблем, з якими я ніколи не зустрінуся суто через те, що ніхто не тримає свою руку на моєму плечі.

хаят Фото: Пресслужба

Ваше особисте життя. Після появи на сцені "Голосу країни" у вас з'явилося чимало прихильниць. Отже, чи вільне ваше серце сьогодні?

Сьогодні я пливу за течією. Серце вільне, але не можу сказати, що в ньому є місце для когось нового. Зараз я перебуваю в певній емоційній буферній зоні, де мені хочеться побути на самоті.

Нещодавно ви презентували нову пісню під назвою "Рубікон", яка зовсім не схожа на попередні ваші роботи. Це експериментальна версія, чи все ж таки шанувальникам чекати від вас нового формату?

Я щиро вважаю, що нам варто відходити від стереотипів, у яких артист має знайти собі одну шухляду і перебувати в ній до кінця часів. Творчість непередбачувана, якщо це дійсно творчість. Найближчим часом на моїх слухачів чекають дуже вагомі метаморфози, які особисто для мене досить логічні.

Відомо, що ви з маленького містечка на Кіровоградщині. Зараз ви часто буваєте вдома?

Так, останні півроку я часто буваю вдома. Сім'я і натхнення, яке я отримую там, є для мене дуже важливими.

хаят Фото: Пресслужба

Ім'я Khayat уже двічі звучало на Нацвідборі Євробачення. Плануєте спробувати свої сили ще раз?

Думаю, що все можливо. Якщо я напишу пісню, яка покличе мене туди, то чому б і ні. Для мене важливо, щоб мені було що сказати, а не просто брати участь заради участі.

Які загалом враження від Національного відбору на Євробачення?

Це справді унікальний досвід, який навряд чи можна з чимось порівняти. Для більшості, звісно, це чудова можливість заявити про себе в межах країни й отримати стартовий поштовх. Але варто не забувати, що саме Євробачення не про артиста і не про його "Я", а про презентацію своєї країни і культурну дипломатію, яка сьогодні особливо важлива.

Зараз чоловіків активно цькують закидами: "Чому не на фронті?". Чи прилітають вам такі повідомлення і як реагуєте на звинувачення у свій бік?

Чесно кажучи, якщо якісь такі закиди і є, то їх мінімум. Я думаю, що люди вже нарешті прийшли до усвідомлення, що можна приносити користь не тільки тримаючи зброю в руках. У будь-якому разі, я реагую на це спокійно і не намагаюся щось комусь доводити. Зараз ми як нація стикаємося з такою кількістю глобальних проблем, що питання того, хто з автоматом, а хто ні, явно не найдоцільніше.

Сьогодні в українському шоубізнесі активно обговорюють феномен Клавдії Петрівни. Що ви думаєте щодо її творчості?

Об'єктивно, вона талановита дівчина, але це не та музика, яку я слухаю в навушниках. Проте, цікаво подивитися, чи трансформується з часом її творчість у щось більш глибоке й осмислене.

Творчість яких українських виконавців сьогодні вам подобається? Можливо хотіли б із кимось створити колаборацію?

Сьогодні індустрія ніби працює не на якість, а на кількість. Проте полиці поповнюються цікавою музикою, але в моєму випадку тими митцями, хто вже давно творить. З української музики у мене в плей-листі фігурують Jamala, Onuka, OTOY, Phil it, Alina Pash. Якщо говорити про колаборації, то я б цей перелік не змінював. З кожним із цих артистів було цікаво створити нове разом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в інтерв'ю для Фокуса Григорій Бакланов розповів про участь у шоу "Холостяк" і скандал із Тарасом Цимбалюком.