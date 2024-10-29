"Просто хайпанула": ANKA рассказала, чем закончилась история с Натальей Валевской, которая обвинила ее в плагиате

ANKA рассказала, получила ли история со скандалом на Нацотборе на Евровидение продолжение.

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Певица ANKA, которая весной 2024 года стала фигуранткой скандала на Нацотборе на Евровидение, впервые рассказала, чем закончилась история с обвинениями в плагиате, которые озвучила другая артистка Наталья Валевская. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, событие имело место на песенном конкурсе. ANKA представила на Нацотборе песню под названием "Палала". И хоть певица изначально не попала в 10 конкурсантов, по решению зрительского голосования она стала 11 претенденткой, которая могла представлять Украину на Евровидении 2024.

Уже впоследствии после представления участников украинская певица Наталья Валевская у себя на странице в Инстаграм опубликовала сообщение в котором заподозрила ANKA в плагиате. В частности, она заявила, что песня девушки по текстовой комбинации очень похожа на ее песню написанную еще 13 лет до этого.

В частности, она добавила пример, что в ее песне слова звучали следующим образом: "Пылала, пылала, пылала. В моем небе звезда! Падала, падала, падала. Да и говорили люди "горько!", в то время, как в версии ANKA "Пылала, падала, пылала. Пока звезды с неба собирала. Пылала, падала, пылала. Пока свет собрала".

Тогда в интервью Анне Тульевой для YouTube-канала Евровидения Украина Анка подтвердила, что действительно в качестве примера брала песню певицы, однако старалась сделать все возможное, чтобы композиции не получились похожими.

В результате ANKA стала финалисткой Нацотбора, однако Украину поехали представлять alyona alyona и Jerry Heil с песней "Мама Тереза" привезя с конкурса третье призовое место.

После инцидента прошел почти год. Фокус поинтересовался у артистки, чем все же закончились обвинения в ее сторону. Как объяснила ANKA, история не имела никакого продолжения.

"Я думаю, Наташа тогда просто хайпанула и дальше забыла обо мне", — резюмировала артистка.

Больше читайте в полной версии интервью артистки для Фокуса, в котором она рассказала об отношениях с Иваном Клименко и отношениях с Тиной Кароль.