Ілона Маска звинуватили в плагіаті через дизайн нових Tesla (фото)

Дизайн Tesla Cybercab і Robovan викликав низку запитань, адже електрокари подібні до автомобілів із фільму "Я, робот" та гібридного купе Volkswagen XL1.

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Нові безпілотні електромобілі Tesla Cybercab та Robovan стали причиною скандалу. Ілона Маска звинуватили в плагіаті, адже дизайн авто виявився до болі знайомим.

Спочатку про плагіат заявив режисер відомого фільму "Я, робот" Алекс Прояс. На своїй сторінці в соцмережі Х він написав: "Привіт, Ілоне. Чи можу я отримати свої проєкти назад, будь ласка?"

На думку режисера, нові Tesla Cybercab та Robovan дуже схожі на автомобіль і автобус із кінокартини. Варто відзначити, що авто для фільму "Я, робот" створили на базі суперкара Audi R8.

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Крім того, Алекс Прояс звернув увагу, що роботи Optimus на презентації Tesla дуже нагадували роботів із його фільму. Та й сам захід мав схожу назву We, robot ("Ми, робот"). Поки Ілон Маск не відповів на звинувачення в плагіаті.

Tesla Cybercab і Volkswagen XL1 дуже схожі Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Згодом відомий автомобільний сайт Carscoops звернув увагу на схожість Tesla Cybercab та гібридного купе Volkswagen XL1. Два авто мають дуже подібні силуети і вузькі фари та й двері в обох із них піднімаються догори.

Нагадаємо, що двомісне безпілотне таксі Tesla Cybercab та 20-місний електробус Tesla Robovan не мають керма та педалей і можуть пересуватися виключно на автопілоті. Cybercab планують запустити у виробництво з 2026 року та продавати за ціною в 30 000 доларів, а Robovan почнуть виробляти дещо пізніше.

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