Запас ходу — понад 700 км: Tesla Model 3 отримала нову "дальнобійну" версію (фото)

Електромобіль Tesla Model 3 Long Range RWD отримав збільшену батарею і має запас ходу понад 700 км. Розгін до 100 км/год займає 5,2 с.

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Лінійку Tesla Model 3 2025 поповнила нова модифікація Long Range RWD. Це перший варіант седану, здатний проїхати 700 км без підзарядки. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу Tesla Model 3 Long Range RWD становить 702 км (за циклом WLTP). Точні параметри збільшеної батареї поки не називають, але зазначають, що середня енерговитрата становить 12,5 кВт∙год на 100 км. Простий підрахунок показує, що ємність складе 87-88 кВт∙год.

Електрокар коштує від 44 990 євро Фото: Tesla

Тримають у секреті й потужність двигуна, проте вказано, що розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.

Як і всі Tesla Model 3 2024, варіант Long Range RWD має ламіноване скло, посилену шумоізоляцію та окремий тачскрін для задніх пасажирів. Оснащення включає 18-дюймові диски, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, акустику з 9 динаміками і набір систем безпеки.

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Ціна Tesla Model 3 Long Range RWD становить 44 990 євро. Поставки авто почнуться у листопаді.

До речі, недавно дебютував найдешевший варіант Tesla Model 3 за ціною Toyota Camry.

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