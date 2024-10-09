Запас ходу — понад 700 км: Tesla Model 3 отримала нову "дальнобійну" версію (фото)
Електромобіль Tesla Model 3 Long Range RWD отримав збільшену батарею і має запас ходу понад 700 км. Розгін до 100 км/год займає 5,2 с.
Лінійку Tesla Model 3 2025 поповнила нова модифікація Long Range RWD. Це перший варіант седану, здатний проїхати 700 км без підзарядки. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Запас ходу Tesla Model 3 Long Range RWD становить 702 км (за циклом WLTP). Точні параметри збільшеної батареї поки не називають, але зазначають, що середня енерговитрата становить 12,5 кВт∙год на 100 км. Простий підрахунок показує, що ємність складе 87-88 кВт∙год.
Тримають у секреті й потужність двигуна, проте вказано, що розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.
Як і всі Tesla Model 3 2024, варіант Long Range RWD має ламіноване скло, посилену шумоізоляцію та окремий тачскрін для задніх пасажирів. Оснащення включає 18-дюймові диски, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, акустику з 9 динаміками і набір систем безпеки.
Ціна Tesla Model 3 Long Range RWD становить 44 990 євро. Поставки авто почнуться у листопаді.
До речі, недавно дебютував найдешевший варіант Tesla Model 3 за ціною Toyota Camry.
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