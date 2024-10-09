У Німеччині випустили міський електрокар за 6500 євро: ним можна керувати без прав (відео)

Компактний електромобіль Nelo 4.3 сягає усього 2,3 м у довжину та важить 350 кг. Запас ходу авто становить 50 км.

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Німецький виробник компактних електрокарів Econelo представив нову модель Nelo 4.3. Вона надійшла у продаж за ціною від 6500 євро. Про неї розповіли на сайті компанії.

Електромобіль Nelo 4.3 кидає виклик Citroen Ami. Це субкомпактне двомісне авто для міста. Його довжина становить всього 2,3 м, ширина – 1,1 м, а висота – 1,5 м. Маса складає лише 350 кг. Електрокар має короткий капот, тоненькі діодні фари та нахилене на великий кут лобове скло.

Nelo 4.3 сягає всього 2,3 м

У салоні пасажир сидить за водієм – як у мотоциклі. Новий Nelo 4.3 отримав цифровий щиток приладів, камеру заднього виду та Bluetooth.

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Електромотор потужністю 2,7 к. с. (2 кВт) дозволяє Nelo 4.3 розганятися до 45 км/год. У низці країн ЄС таким повільним авто можна керувати без прав і з 16 років. Примітно, що бюджетний електрокар отримав дискові гальма на всіх колесах.

Електрокар отримав цифровий шиток приладів Пасажир сидить за водієм

Акумуляторна батарея на 58 А∙год забезпечує запас ходу до 50 км. Зарядити її від домашньої електромережі можна за 6-8 годин.

До речі, останнім часом в Україну почали завозити американські електрокари із караоке та запасом ходу 700 км.

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