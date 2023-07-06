Тест-драйв електромобіля Citroen Ami: милий друг
Citroen Ami — найкомпактніший, найдоступніший і найнеординарніший електромобіль у Європі. Фокус дізнався призначення мініатюрного авто і випробував його в рідному середовищі — на міських вулицях.
Цей електромобіль виконаний із пластику і його складно назвати шедевром дизайну, але він привертає загальну увагу подібно до магніту. Він маленький, верткий і формально навіть не є автобілем. Фокус познайомився з найкомпактнішим і найбільш незвичайним електрокаром в Україні — Citroen Ami.
Коли у 2019 році дебютував концепт-кар Citroen Ami (у перекладі з французької — "друг"), ніхто не міг подумати, що він стане серійним. Проте, французькому автовиробнику вистачило сміливості втілити в життя оригінальний проект. Мало того, це найдешевший електромобіль у Європі — він коштує від 7000 євро.
Слід зазначити, що подібні мініатюрні автомобілі у Франції — не рідкість. Їх уже не одне десятиліття випускають невеликі компанії Ligier і Mega.
Настільки малопотужними машинами у Франції та ще низці європейських країн можна навіть керувати без прав і з 14 років. До речі, Citroen Ami в Україні зареєстрований не як автомобіль, а як квадроцикл.
Сімейство Ami вже включає навіть кросовер, а ще у моделі з'явився побратим Fiat Topolino в ретро-стилі. А ще Європі подібні моделі нерідко використовуються службами доставки на кшталт Glovo або Bolt Food. Для них створили одномісну версію Cargo, і саме такий Citroen Ami був наданий на тест Фокуса.
У центрі уваги
Мініатюрний електромобіль Citroen Ami практично однаково виглядає спереду і ззаду — для зниження собівартості кузовні панелі виконані взаємозамінними. У нього кругла оптика, масивні інтегровані бампери і виражені розширені крила. Колеса рознесені по кутах кузова.
Оригінальна риса Citroen Ami — асиметричні двері. Праві двері відчиняються звично, а ось ліві — проти руху. Ручок немає — замість них передбачені кнопки.
Пластиковим кузовним панелям не страшні подряпини. До того ж, у разі пошкодження їх можна легко зняти і замінити. За розмірами електрокар Citroen навіть менший, ніж Smart.Важливо
Габарити Citroen Ami 2023:
- довжина — 2410 мм;
- ширина — 1390 мм;
- висота — 1520 мм;
- маса — 485 кг.
Поява Citroen Ami на вулиці одразу привертає загальну увагу. Автомобіль постійно фотографують, розпитують про нього. За кермом Ami відчуваєш себе знаменитістю, яку переслідують папараці.
Аскетизм у всьому — салон Citroen Ami
Інтер'єр Citroen Ami вражає своєю простотою. Всюди — жорсткий зносостійкий пластик, замість дверних ручок — петлі (причому окремі для зачинення і відчинення дверей). Вікна не опускаються, але в них відчиняються кватирки. Зате дах майже повністю прозорий.
Кермо не регулюється і забезпечене напливами в районі хвата рук. Єдиний підрульовий перемикач вмикає двірник (він у Ami один) і забезпечений кнопкою звукового сигналу. Замість важеля КПП передбачено три кнопки на підлозі — Drive, задній хід і нейтраль.
Показання приладів виводяться на мініатюрний монохромний дисплей — там відображаються спідометр, одометр, запас ходу і покажчик рівня заряду батареї.
Кнопок на передній панелі цілих три — обігрів скла, обдув і "аварійка". Також є USB роз'єм і ніші для смартфона і Bluetooth-колонки, яка замінить аудіосистему. Пічки, а, тим більше, кондиціонера в Ami немає.
Маленький зовні, просторий усередині
Сидіння з пластиковим каркасом виявилося доволі зручним. З оснащення з безпеки — тільки ремінь, жодних ейрбегів у Citroen Ami немає. У таких умовах горизонтальне регулювання крісла — це вже розкіш.
Зате місця всередині напрочуд багато — за кермом не тісно, а над головою у мене (при зрості 176 см) залишається пристойний запас. Та й оглядовість завдяки великій площі скління ідеальна. До габаритів звикаєш одразу. Дзеркала заднього виду невеликі і регулюються вручну, як на мотоциклах або старих авто.
А де ж багажник? Електромобіль Citroen Ami не має його. За сидінням є невелика ніша, куди поміститься рюкзак. На додачу, є невеликий відсік для документів.
У варіанті Citroen Ami Cargo на місці пасажирського крісла — доволі місткий відсік для багажу з кришкою і відкидною полицею. Тож хоча назва авто і перекладається як "друг", у такій версії друзів не покатаєш.
Динаміка і запас ходу Citroen Ami
Електромобіль Citroen Ami є передньопривідним і передньомоторним. Видатної динаміки від нього не варто очікувати, адже його потужність становить лише 8 к. с.
Максимальна швидкість Citroen Ami 2023 обмежена на 45 км/год, причому до межі електрокар добирається доволі швидко та дуже жваво. Сам мотор дуже тихий, але загалом шумоізоляція в не найкраща і чути все, що відбувається навколо авто.
Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км і це той випадок, коли паспортні дані збігаються з реальними — перевірено на практиці. Зарядити електромобіль Citroen Ami від домашньої електромережі можна за 6,5 годин.Важливо
Місто — його стихія
Кермо і педаль гальма важкі, оскільки не оснащені підсилювачами. У поворотах авто серйозно крениться, а на нерівностях кузов гарненько струшує.
Зате верткий маленький автомобіль відмінно маневрує в міському потоці. Діаметр його розвороту — лише 7,2 м. Та й запаркуватися можна фактично де завгодно, адже Ami вистачить і половини стандартного паркомісця.
Вердикт Фокуса
Citroen Ami Cargo вражає своєю простотою. До нього варто ставитися не як до автомобіля, а як до квадроцикла з дахом. Так, Ami Cargo повільний, жорсткий і позбавлений найпростіших опцій, але він чудово підходить на ту роль, для якої його створили — міського транспортного засобу для служб доставки. Електрокар зручніший і безпечніший за скутер і, на відміну від двоколісної техніки, має великий вантажний відсік.
Технічні характеристики Citroen Ami
|Тип двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|8
|коробка передач
|1-ступінчастий редуктор
|Привід
|передній
|Запас ходу, км
|75
|Макс. швидкість, км/год
|45
|Ємність батареї, кВт∙год
|5,5