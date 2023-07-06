Тест-драйв електромобіля Citroen Ami: милий друг

Citroen Ami — найкомпактніший, найдоступніший і найнеординарніший електромобіль у Європі. Фокус дізнався призначення мініатюрного авто і випробував його в рідному середовищі — на міських вулицях.

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Цей електромобіль виконаний із пластику і його складно назвати шедевром дизайну, але він привертає загальну увагу подібно до магніту. Він маленький, верткий і формально навіть не є автобілем. Фокус познайомився з найкомпактнішим і найбільш незвичайним електрокаром в Україні — Citroen Ami.

Кузов електрокара виконаний із пластику Фото: Тарас Брязгунов

Коли у 2019 році дебютував концепт-кар Citroen Ami (у перекладі з французької — "друг"), ніхто не міг подумати, що він стане серійним. Проте, французькому автовиробнику вистачило сміливості втілити в життя оригінальний проект. Мало того, це найдешевший електромобіль у Європі — він коштує від 7000 євро.

Слід зазначити, що подібні мініатюрні автомобілі у Франції — не рідкість. Їх уже не одне десятиліття випускають невеликі компанії Ligier і Mega.

Citroen Ami сягає лише 2,41 м у довжину Фото: Тарас Брязгунов

Настільки малопотужними машинами у Франції та ще низці європейських країн можна навіть керувати без прав і з 14 років. До речі, Citroen Ami в Україні зареєстрований не як автомобіль, а як квадроцикл.

Сімейство Ami вже включає навіть кросовер, а ще у моделі з'явився побратим Fiat Topolino в ретро-стилі. А ще Європі подібні моделі нерідко використовуються службами доставки на кшталт Glovo або Bolt Food. Для них створили одномісну версію Cargo, і саме такий Citroen Ami був наданий на тест Фокуса.

Спереду і ззаду авто виглядає практично однаково Фото: Тарас Брязгунов

У центрі уваги

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami практично однаково виглядає спереду і ззаду — для зниження собівартості кузовні панелі виконані взаємозамінними. У нього кругла оптика, масивні інтегровані бампери і виражені розширені крила. Колеса рознесені по кутах кузова.

Оригінальна риса Citroen Ami — асиметричні двері. Праві двері відчиняються звично, а ось ліві — проти руху. Ручок немає — замість них передбачені кнопки.

Водійські двері відчиняються проти руху Фото: Тарас Брязгунов

Пластиковим кузовним панелям не страшні подряпини. До того ж, у разі пошкодження їх можна легко зняти і замінити. За розмірами електрокар Citroen навіть менший, ніж Smart.

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Габарити Citroen Ami 2023:

довжина — 2410 мм;

ширина — 1390 мм;

висота — 1520 мм;

маса — 485 кг.

У бічних вікнах відкриваються кватирки Дзеркала заднього виду регулюються вручну

Поява Citroen Ami на вулиці одразу привертає загальну увагу. Автомобіль постійно фотографують, розпитують про нього. За кермом Ami відчуваєш себе знаменитістю, яку переслідують папараці.

Аскетизм у всьому — салон Citroen Ami

Інтер'єр Citroen Ami вражає своєю простотою. Всюди — жорсткий зносостійкий пластик, замість дверних ручок — петлі (причому окремі для зачинення і відчинення дверей). Вікна не опускаються, але в них відчиняються кватирки. Зате дах майже повністю прозорий.

Салон оздоблений міцним жорстким пластиком Фото: Тарас Брязгунов

Кермо не регулюється і забезпечене напливами в районі хвата рук. Єдиний підрульовий перемикач вмикає двірник (він у Ami один) і забезпечений кнопкою звукового сигналу. Замість важеля КПП передбачено три кнопки на підлозі — Drive, задній хід і нейтраль.

Показання приладів виводяться на мініатюрний монохромний дисплей — там відображаються спідометр, одометр, запас ходу і покажчик рівня заряду батареї.

Показання приладів виведені на невеликий дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Кнопок на передній панелі цілих три — обігрів скла, обдув і "аварійка". Також є USB роз'єм і ніші для смартфона і Bluetooth-колонки, яка замінить аудіосистему. Пічки, а, тим більше, кондиціонера в Ami немає.

Маленький зовні, просторий усередині

Сидіння з пластиковим каркасом виявилося доволі зручним. З оснащення з безпеки — тільки ремінь, жодних ейрбегів у Citroen Ami немає. У таких умовах горизонтальне регулювання крісла — це вже розкіш.

Зате місця всередині напрочуд багато — за кермом не тісно, а над головою у мене (при зрості 176 см) залишається пристойний запас. Та й оглядовість завдяки великій площі скління ідеальна. До габаритів звикаєш одразу. Дзеркала заднього виду невеликі і регулюються вручну, як на мотоциклах або старих авто.

За кермом в Ami напрочуд просторо Фото: Тарас Брязгунов

А де ж багажник? Електромобіль Citroen Ami не має його. За сидінням є невелика ніша, куди поміститься рюкзак. На додачу, є невеликий відсік для документів.

У варіанті Citroen Ami Cargo на місці пасажирського крісла — доволі місткий відсік для багажу з кришкою і відкидною полицею. Тож хоча назва авто і перекладається як "друг", у такій версії друзів не покатаєш.

Замість пасажирського крісла в Citroen Ami Cargo передбачено вантажний відсік Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка і запас ходу Citroen Ami

Електромобіль Citroen Ami є передньопривідним і передньомоторним. Видатної динаміки від нього не варто очікувати, адже його потужність становить лише 8 к. с.

Максимальна швидкість Citroen Ami 2023 обмежена на 45 км/год, причому до межі електрокар добирається доволі швидко та дуже жваво. Сам мотор дуже тихий, але загалом шумоізоляція в не найкраща і чути все, що відбувається навколо авто.

Замість дверних ручок передбачені петлі На центральній панелі кнопок небагато Замість важеля КПП — кнопки на підлозі У Citroen Ami можна встановити Bluetooth-колонку — вона замінить аудіосистему Невеликий відсік підійде для зберігання документів

Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км і це той випадок, коли паспортні дані збігаються з реальними — перевірено на практиці. Зарядити електромобіль Citroen Ami від домашньої електромережі можна за 6,5 годин.

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Місто — його стихія

Кермо і педаль гальма важкі, оскільки не оснащені підсилювачами. У поворотах авто серйозно крениться, а на нерівностях кузов гарненько струшує.

Зате верткий маленький автомобіль відмінно маневрує в міському потоці. Діаметр його розвороту — лише 7,2 м. Та й запаркуватися можна фактично де завгодно, адже Ami вистачить і половини стандартного паркомісця.

Citroen Ami впевнено маневрує в місті Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Citroen Ami Cargo вражає своєю простотою. До нього варто ставитися не як до автомобіля, а як до квадроцикла з дахом. Так, Ami Cargo повільний, жорсткий і позбавлений найпростіших опцій, але він чудово підходить на ту роль, для якої його створили — міського транспортного засобу для служб доставки. Електрокар зручніший і безпечніший за скутер і, на відміну від двоколісної техніки, має великий вантажний відсік.

Запас ходу електрокара становить 75 км Фото: Тарас Брязгунов

Технічні характеристики Citroen Ami

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 8 коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід передній Запас ходу, км 75 Макс. швидкість, км/год 45 Ємність батареї, кВт∙год 5,5

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