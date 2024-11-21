Збільшать запас ходу до 1000 км: Honda готує інноваційні батареї для електрокарів

Твердотільні батареї Honda будуть легшими та дешевшими, а ще дозволять удвічі збільшити запас ходу електромобілів. Для їх виробництва будують новий сучасний завод.

Honda розробляє нове покоління батарей для електрокарів. Їх виробництво планують налагодити у другій половині 2020-х років. Про це заявив директор з розвитку японської корпорації Кейджі Отсу агентству Reuters.

За його словами, нові батареї Honda будуть твердотільними, тобто матимуть твердий (а не рідкий) електроліт підвищеної щільності. Ця технологія дозволить збільшити запас ходу електрокарів удвічі – до приблизно 1000 км.

Для випуску батарей будують новий завод поблизу Токіо Фото: Honda

У планах японського автогіганта – зменшити розміри батарей електрокарів на 50%, масу – на 35%, а вартість – на 25%. Таким чином, електромобілі Honda стануть не лише більш "дальнобійними", але й дешевшими.

Це, у свою чергу, дозволить до 2030 року наростити виробництво електрокарів до 2 мільйонів одиниць на рік. Їх частка в лінійці Honda сягне 40%.

Важливо

Презентовано нового конкурента BMW X1 і Lexus NX від Honda (фото)

Твердотільні батареї Honda вироблятимуть на новому підприємстві в пригороді Токіо. У його будівництво вкладуть 43 мільярди ієн ($277 млн), а перша збиральна лінія запрацює вже на початку 2025 року – випускатимуть пробні партії нових батарей.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок вийшов компактний кросовер Honda з витратою 5,4 л на 100 км.

Також ми писали, що італійський виробник спорткарів повністю перейде на випуск електричних моделей.