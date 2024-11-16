Презентовано нового конкурента BMW X1 і Lexus NX від Honda (фото)

Нова Acura ADX — найдешевший кросовер японської марки. Компактна модель багато оснащена і отримала турбомотор потужністю приблизно 200 сил.

У США дебютувала нова Acura ADX. Компактний кросовер від преміального бренду Honda надійде в продаж на початку 2025 року за ціною приблизно від 35 000 доларів. Про автомобіль розповіли на сайті Acura.

Кросовер Acura ADX кине виклик Audi Q3, BMW X1 і Lexus NX. Це преміальний аналог Honda ZR-V, адже використовує її платформу. Утім, нова модель дещо більша за розмірами.

Кросовер збудовано на базі Honda ZR-V Фото: Acura

Габарити Acura ADX 2025:

довжина – 4719 мм;

ширина – 1841 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2654 мм.

Авто отримало 1,5-літровий бензиновий турбомотор Фото: Acura

Дизайн авто витриманий у традиційному стилі Acura – із широкою п’ятикутною решіткою радіатора та тоненькими фарами. У нього довгий капот та висока віконна лінія. Стандартна модель отримала 18-дюймові диски, а варіант A-Spec – 19-дюймові.

У салоні Acura ADX чимало деталей, знайомих за Honda ZR-V: в неї запозичили кермо, важіль КПП і низку перемикачів. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1560 л.

Кросовер доволі багато оснащений Фото: Acura

Базова комплектація Acura ADX включає двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камеру та бездротову зарядку смартфона, а також набір систем безпеки AcuraWatch.

Топовий варіант A-Spec Advance додає люк, шкіряний салон, електропривід і вентиляцію сидінь, підігрів керма, камери кругового огляду та потужну акустику Bang & Olufsen із 15 динаміками.

Об'єм багажника зі складеними задніми кріслами складає 1560 л Фото: Acura

Нова Acura ADX оснащена 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою від моделі Integra, яка розвиває приблизно 200 сил та працює в парі з варіатором. Запропонують версії із переднім або повним приводом.

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