Презентован новый конкурент BMW X1 и Lexus NX от Honda (фото)

Новая Acura ADX — самый дешевый кроссовер японской марки. Компактная модель богато оснащена и получила турбомотор мощностью примерно 200 сил.

В США дебютировала новая Acura ADX. Компактный кроссовер от премиального бренда Honda поступит в продажу в начале 2025 года по цене примерно от 35 000 долларов. Об автомобиле рассказали на сайте Acura.

Кроссовер Acura ADX бросит вызов Audi Q3, BMW X1 и Lexus NX. Это премиальный аналог Honda ZR-V, ведь использует ее платформу. Впрочем, новая модель несколько больше по размерам.

Кроссовер построен на базе Honda ZR-V Фото: Acura

Габариты Acura ADX 2025:

длина — 4719 мм;

ширина — 1841 мм;

высота — 1621 мм;

колесная база — 2654 мм.

Авто получило 1,5-литровый бензиновый турбомотор Фото: Acura

Дизайн авто выдержан в традиционном стиле Acura — с широкой пятиугольной решеткой радиатора и тонкими фарами. У него длинный капот и высокая оконная линия. Стандартная модель получила 18-дюймовые диски, а вариант A-Spec — 19-дюймовые.

В салоне Acura ADX немало деталей, знакомых по Honda ZR-V: у нее позаимствовали руль, рычаг КПП и ряд переключателей. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1560 л.

Кроссовер довольно богато оснащен Фото: Acura

Базовая комплектация Acura ADX включает двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, камеру и беспроводную зарядку смартфона, а также набор систем безопасности AcuraWatch.

Топовый вариант A-Spec Advance добавляет люк, кожаный салон, электропривод и вентиляцию сидений, подогрев руля, камеры кругового обзора и мощную акустику Bang & Olufsen с 15 динамиками.

Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 1560 л Фото: Acura

Новая Acura ADX оснащена 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой от модели Integra, которая развивает примерно 200 сил и работает в паре с вариатором. Предложат версии с передним или полным приводом.

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