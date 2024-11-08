Появилась первая официальная информация о новом кроссовере Mazda CX-5 (фото)

Mazda подтвердила выпуск новой CX-5 третьей генерации. Кроссовер получит новые бензиновые двигатели и экономичную гибридную установку.

Новая Mazda CX-5 третьего поколения находится в разработке и будет представлена в ближайшие годы. Информация о новой генерации модели появилась в плане развития Mazda на 2025-2027 годы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Именно в этот период и должны представить Mazda CX-5. Ранее появилась информация, что кроссовер дебютирует в конце 2025 года, а его продажи стартуют в начале 2026-го.

Для Mazda CX-5 готовят новую гибридную установку Фото: Mazda

В документации отмечается, что новая Mazda CX-5 получит гибридную модификацию. Примечательно, что электрифицированную установку разработают своими силами, а не позаимствуют у Toyota, как в случае с Mazda CX-50.

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Кроме того, сообщается, что кроссовер Mazda CX-5 получит четырехцилиндровые бензиновые двигатели нового поколения Skyactiv-Z, которые заменят моторы Skyactiv-G. Они будут отличаться лучшей термической эффективностью благодаря сжиганию в цилиндрах обедненной топливной смеси. Это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы и соответствовать экономам Евро-7.

Также стало известно, что в Mazda планируют оптимизировать линейку CX-5, а потому количество версий и комплектаций модели уменьшат.

Кстати, недавно презентовали оригинальный пикап Mazda в стиле кроссовера CX-5.

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