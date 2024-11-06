Цена $9350 и большой багажник: дебютировал самый маленький и дешевый кроссовер Skoda (фото)

Компактный кроссовер Skoda Kylaq достигает 4 м в длину и оснащен 115-сильным турбомотором. Он имеет 446-литровый багажник, а в топовой версии получил электропривод и вентиляцию сидений.

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В Индии презентовали новый Skoda Kylaq. Компактный кроссовер поступит в продажу с гурдня по цене от 789 000 рупий ($9350), а позже появится и в других странах. Об авто рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Кроссовер достигает 4 м в длину Фото: Skoda

Kylaq — не только самый дешевый кроссовер Skoda, но и самый маленький. В его основе лежит платформа MQB-A0 IN.

Размеры Skoda Kylaq 2025:

длина — 3995 мм;

ширина — 1783 мм;

высота — 1619 мм;

колесная база — 2566 мм;

Клиренс — 189 мм.

Авто оснащено 115-сильным турбомотором Фото: Skoda

Дизайн Skoda Kylaq выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid. У него высокий капот и короткие свесы кузова. Широкая решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" диодными фарами, а фонари расположены по краям кузова.

Бюджетная модель получила цифровую панель приборов Фото: Skoda

В салоне бюджетной модели установлена цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Компактное авто имеет немалый багажник объемом 446-1265 л. Кроме того, предусмотрены многочисленные отсеки для мелких вещей, крючки, держатели для телефона или бутылки.

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Базовая комплектация Skoda Kylaq включает ESP и 6 подушек безопасности, а топовая версия получила камеру, климат-контроль, круиз-контроль и даже электропривод и вентиляцию сидений.

В салоне немало отсеков для мелких вещей Фото: Skoda

Новый Skoda Kylaq оснащен 1,0-литровым турбомотором на 115 л. с. и 178 Н∙м. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 188 км/ч. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП, а вот привод — только передний.

Кстати, у Skoda Kylaq будет собрат от Volkswagen и недавно его рассекретили.

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