Карманная ракета: представлена самая мощная Skoda Fabia в истории (фото, видео)

Новая Skoda Fabia Rally2 оснащена 190-сильным турбомотором и получила спортивную подвеску. Дизайн заряженного хэтчбека стал более ярким.

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Линейку Skoda Fabia 2025 пополнил спортивный вариант Rally2. Заряженный хэтчбек выпустят лимитированной серией. О нем рассказали на официальном сайте Skoda.

Новая модель является преемницей Skoda Fabia RS и была создана в сотрудничестве с немецким тюнинг-ателье ABT Sportsline, чтобы отметить два чемпионских титула Fabia в испанской гоночной серии S-CER.

Специалисты ABT Sportsline доработали 1,5-литровый турбомотор Skoda Fabia Rally2. Его мощность выросла со 150 до 190 л. с., а крутящий момент увеличился с 250 до 290 Н∙м. Это самая мощная серийная Skoda Fabia в истории.

На крыше установили увеличенный спойлер Фото: Skoda

Заряженный хэтчбек оснащен 7-ступенчатым роботом DSG и спортивной подвеской с заниженным на 15 мм кузовом. Также установлены 17-дюймовые диски OZ Racing Superturismo с шинами Michelin Pilot Sport 5.

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Кроме того, новая Skoda Fabia Rally2 узнается по скромному обвесу и увеличенному заднему спойлеру. К тому же, все авто окрасят в ярко-салатовый цвет.

Авто посвятили двум чемпионским титулам в гонках S-CER Фото: Skoda

В салоне установлены спортивные руль и кресла, а в отделке использована черная ткань с контрастными салатовыми швами. Также установили табличку с серийным номером авто.

Всего выпустят всего 100 заряженных хэтчбеков. Цена Skoda Fabia Rally2 составит 30 900 евро, а ее продажи стартуют с марта 2025 года.

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