Кишенькова ракета: представлено найпотужнішу Skoda Fabia в історії (фото, відео)

Нова Skoda Fabia Rally2 оснащена 190-сильним турбомотором та отримала спортивну підвіску. Дизайн зарядженого хетчбека став яскравішим.

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Лінійку Skoda Fabia 2025 поповнив спортивний варіант Rally2. Заряджений хетчбек випустять лімітованою серією. Про нього розповіли на офіційному сайті Skoda.

Нова модель є наступницею Skoda Fabia RS. Її створили у співробітництві з німецьким тюнінг-ательє ABT Sportsline, аби відзначити два чемпіонські титули Fabia в іспанській гоночній серії S-CER.

Спеціалісти ABT Sportsline доопрацювали 1,5-літровий турбомотор Skoda Fabia Rally2. Його потужність зросла зі 150 до 190 к. с., а крутний момент збільшився із 250 до 290 Н∙м. Це найпотужніша серійна Skoda Fabia в історії.

На даху встановили збільшений спойлер Фото: Skoda

Заряджений хетчбек оснащений 7-ступінчастим роботом DSG та спортивною підвіскою із заниженим на 15 мм кузовом. Також встановлені 17-дюймові диски OZ Racing Superturismo із шинами Michelin Pilot Sport 5.

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Крім того, нова Skoda Fabia Rally2 пізнається за скромним обвісом і збільшеним заднім спойлером. До того ж, усі авто пофарбують у яскраво-салатовий колір.

Авто присвятили двом чемпіонським титулам у перегонах S-CER Фото: Skoda

У салоні встановлені спортивні кермо і крісла, а в оздобленні використана чорна тканина із контрастними салатовими швами. Також встановили табличку із серійним номером авто.

Усього випустять лише 100 заряджених хетчбекці. Ціна Skoda Fabia Rally2 складе 30 900 євро, а її продажі стартують із березня 2025 року.

До речі, нещодавно показали ралійний електромобіль Skoda потужністю 340 сил.

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