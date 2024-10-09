Агресивний дизайн і 340 сил: представлено найшвидший електромобіль Skoda (фото)
Електромобіль Skoda Enyaq RS Race став легшим на 315 кг, а також отримав обвіс і величезне антикрило. Кросовер здатен розігнатися до сотні менш, ніж за 5 секунд.
Електромобіль Skoda Enyaq отримав екстремальну модифікацію. Кросовер перетворили на швидкісне ралійне авто. Про нього розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.
Новий Skoda Enyaq RS Race (саме так назвали проєкт) підготували у підрозділі Skoda Motorsport. За основу взяли топовий купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe RS.
Авто отримало агресивний обвіс, компактні дзеркала та велике антикрило. На даху з’явився повітрозабірник, а матричні фари прикрасили логотипами Skoda Motorsport. Кросовер занизили, а його крила розширили, щоб помістилися ралійні шини.
Крім того, автомобіль посадили на "дієту". Він позбувся задніх сидінь, внутрішнього оздоблення та шумоізоляції, а вікна виготовили з легкого полікарбонату. Масу Skoda Enyaq RS Race вдалося знизити на 315 кг. Натомість усередині встановили крісла від гоночної Skoda Fabia RS Rally2 та каркас безпеки.
Повнопривідна силова установка залишилася без змін: два мотори разом розвивають 340 к. с. Однак оскільки кросовер Skoda Enyaq RS Race легший, то став найшвидшим електрокаром марки: розгін до 100 км/год займає менш, ніж 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.
Крім того, електромобіль Skoda Enyaq отримав нове кермове управління та регульовану підвіску. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма, які також запозичили в Skoda Fabia RS Rally2.
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