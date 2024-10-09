Агресивний дизайн і 340 сил: представлено найшвидший електромобіль Skoda (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq RS Race став легшим на 315 кг, а також отримав обвіс і величезне антикрило. Кросовер здатен розігнатися до сотні менш, ніж за 5 секунд.

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Електромобіль Skoda Enyaq отримав екстремальну модифікацію. Кросовер перетворили на швидкісне ралійне авто. Про нього розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.

Ззаду встановили велике антикрило Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq RS Race (саме так назвали проєкт) підготували у підрозділі Skoda Motorsport. За основу взяли топовий купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe RS.

Авто отримало агресивний обвіс, компактні дзеркала та велике антикрило. На даху з’явився повітрозабірник, а матричні фари прикрасили логотипами Skoda Motorsport. Кросовер занизили, а його крила розширили, щоб помістилися ралійні шини.

Кросовер полегшили на 315 кг Фото: Skoda

Крім того, автомобіль посадили на "дієту". Він позбувся задніх сидінь, внутрішнього оздоблення та шумоізоляції, а вікна виготовили з легкого полікарбонату. Масу Skoda Enyaq RS Race вдалося знизити на 315 кг. Натомість усередині встановили крісла від гоночної Skoda Fabia RS Rally2 та каркас безпеки.

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Повнопривідна силова установка залишилася без змін: два мотори разом розвивають 340 к. с. Однак оскільки кросовер Skoda Enyaq RS Race легший, то став найшвидшим електрокаром марки: розгін до 100 км/год займає менш, ніж 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Замість задніх крісел встановлено каркас безпеки Фото: Skoda

Крім того, електромобіль Skoda Enyaq отримав нове кермове управління та регульовану підвіску. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма, які також запозичили в Skoda Fabia RS Rally2.

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