Skoda презентувала побратима Volkswagen ID.4 із запасом ходу 570 км (фото)

Електрокросовер Skoda Enyaq пройшов модернізацію і став потужнішим. У лінійці моделі з'явилася флагманська версія Laurin&Klement з електроприводом і масажем сидінь.

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У Чехії представлений новий Skoda Enyaq 2024. Електричний кросовер пройшов оновлення слідом за спорідненим Volkswagen ID.4. Про це повідомляє офіційний сайт чеського автовиробника.

Топовий варіант Laurin&Klement впізнається за сірим декором на кузові Фото: Skoda

Стандартний електромобіль Skoda Enyaq не змінився зовні, але лінійку поповнила флагманська розкішна версія Laurin&Klement і вона дещо відрізняється за дизайном. Зокрема, у неї сірий декор на кузові та особливі колісні диски діаметром 20 і 21 дюйм. До того ж, у такого кросовера матричні фари та змінені ліхтарі.

Головне нововведення в салоні Skoda Enyaq 2024 — поліпшена мультимедійна система. У версії Laurin&Klement у авто дороге шкіряне оздоблення, а передні сидіння отримали електропривод, вентиляцію і масаж.

Skoda Enyaq RS отримав 340-сильну установку Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq 2024 став помітно потужнішим. Віддачу версії Enyaq 85 збільшили з 204 до 286 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 6,7 с. До того ж, їй вперше запропоновано повний привід.

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Спортивний кросовер Skoda Enyaq RS повнопривідний за замовчуванням, а його потужність зросла з 300 до 340 к.с. Розгін до 100 км/год займає 5,5 с. Максимальна швидкість усіх Skoda Enyaq тепер обмежена на позначці в 180 км/год.

У салоні покращено мультимедійну систему Фото: Skoda

Нові електромотори не тільки потужніші, а й більш енергоефективні, тому за незмінної батареї на 82 кВт∙год запас ходу Skoda Enyaq зріс. У стандартній версії він становить 560 км, а в Enyaq Coupe — 570 км.

До того ж, тепер підтримується зарядка потужністю до 175 кВт. У такому режимі підзарядити електрокар Skoda на 80% можна за 28 хвилин.

До речі, нещодавно Skoda вивела на ринок одразу дві нові моделі — Superb і Kodiaq 2024 модельного року.

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