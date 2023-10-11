Найпопулярніший автомобіль в Україні оновився і став потужнішим (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.4 отримав більш потужні та енергоефективні мотори. Салон кросовера оновили та вдосконалили.

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У Німеччині представлений новий Volkswagen ID.4 2024 модельного року. Електричний кросовер пройшов модернізацію і надходить у продаж за ціною від 40 335 євро, а разом із ним оновили і купеподібний варіант ID.5. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Запас ходу електрокросовера зріс до 550 км Фото: Volkswagen

Електромобілі Volkswagen ID.4 і ID.5 не змінилися зовні. Основні зміни торкнулися інтер'єру і силової установки.

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Салон Volkswagen ID.4 зберіг знайоме компонування, але селектор "трансмісії" (вибору режимів їзди) перенесено на рульову колонку. Віртуальний щиток приладів і проекційний дисплей вдосконалено. Також з'явилася поліпшена мультимедійна система зі збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном.

Volkswagen ID.5 оновили разом із побратимом Фото: Volkswagen

Нові Volkswagen ID.4 і ID.5 у топових версіях отримали мотори від седана VW ID.7. Задньопривідним версіями потужність підняли з 204 до 286 к. с., а повнопривідним — з 299 до 340 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 5,4 с. Максимальну швидкість обох версій підвищили до 180 км/год.

Електромобіль отримав нову мультимедійну систему зі збільшеним дисплеєм Фото: Volkswagen

Акумуляторна батарея на 82 кВт∙год залишилася незмінною, але оскільки нові мотори більш енергоефективні, то запас ходу збільшено — до 550 км у Volkswagen ID.4 і 556 км — ID.5. Окрім того, потужність швидкої зарядки збільшили до 175 кВт — це скоротило час заряджання на 20% до лише 10 хвилин.

Нагадаємо, що електромобіль Volkswagen ID.4 вийшов у лідери українського авторинку. Вперше найпопулярнішим новим авто в нашій країні став електрокар.

Також Фокус писав, що новий Volkswagen Golf 2024 розсекречено до прем'єри.