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Новий Volkswagen Golf 2024 помітили на дорогах до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Volkswagen Golf не надто зміниться зовні

Новий Volkswagen Golf 8 незначно зміниться зовні та всередині. Заряджена версія GTI збереже 2,0-літровий турбомотор.

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У Німеччині помітили новий Volkswagen Golf 2024. Хетчбек С-класу пройде планове оновлення, а поки проходить випробування. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Хетчбек проходить тести в Німеччині
Фото: Motor1.com

Тестовий Volkswagen Golf 8 не прикритий камуфляжною плівкою, що дає можливість розгледіти його дизайн. Зовнішність хетчбека мало зміниться — можна розгледіти вужчі фари, змінені бампери та освіжені ліхтарі.

Салон Volkswagen Golf 2024 не показали, але на фото видно, що в авто збільшено тачскрін мультимедійної системи. Також у Volkswagen, найімовірніше, відмовляться від сенсорних кнопок клімату, які критикують і власники, і експерти.

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На фото потрапив заряджений варіант Volkswagen Golf GTI — його видають червоний декор і збільшені колеса. Хетчбек збереже 2,0-літровий турбомотор і не виключено, що його потужність збільшать і вона перевищить 250 к. с.

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Volkswagen Golf GTI збереже 2,0-літровий турбомотор
Фото: Motor1.com

Крім того, в лінійці збережуть 1,5-літровий бензиновий турбомотор і 2,0-літровий турбодизель. Залишаться і гібриди на 204 і 245 к. с., які можна підзарядити.

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