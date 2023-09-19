Свіжий дизайн і сучасний інтер'єр: представлено новий Volkswagen Tiguan 2024 (фото)

Volkswagen Tiguan третього покоління сильно змінився зовні та внутрішньо. Модель запропонують з новою гібридною силовою установкою із запасом ходу до 100 км на електротязі.

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Volkswagen представив кросовер Tiguan третього покоління. Новинка отримала змінений дизайн, сучасний інтер'єр і нову гібридну установку. Про це повідомили на сайті бренду.

Volkswagen Tiguan третього покоління отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Між ними розташована глянцева панель і світлодіодна смуга.

Новий Volkswagen Tiguan доступний з опціональним пакетом R-Line Фото: Volkswagen

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони стали ефективнішими порівняно з моделлю попереднього покоління.

Задні ліхтарі стали ще ефективнішими Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan розділяє платформу MEB-Evo з новим універсалом Passat. Кросовер отримав нову інформаційно-розважальну систему VW MIB з можливістю оновлення програмного забезпечення повітрям.

Габарити Volkswagen Tiguan 2024:

довжина — 4539 мм;

ширина — 1639 мм;

висота — 1842 мм;

колісна база — 2680 мм.

Інтер'єр новинки сильно відрізняється від моделі другого покоління. Дисплей інформаційно-розважальної системи тепер має діагональ 12,9 або 15 дюймів залежно від комплектації.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Volkswagen

Також всередині можна знайти 10,3-дюймову цифрову панель приладів. Ще одним нововведенням салону кросовера стало поліпшене контурне підсвічування.

Багажник Volkswagen Tiguan має об'єм 652 літрів. Його простір можна збільшити, якщо скласти задній ряд сидінь.

До моторної гами тепер входить новий "м'який" гібрид із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 129 або 148 к.с. Також доступний 2,0-літровий бензиновий турбований двигун потужністю 201 або 261 к.с.

Кросовер можна замовити та з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 148 або 190 к.с. Клієнти також зможуть обрати гібридну силову установку з 1,5-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 201 або 268 к.с. Запас ходу на електротязі становитиме до 100 км.

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Новий Volkswagen Tiguan з'явиться в Європі вже наприкінці 2023 року. Вартість кросовера поки що невідома.

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