Тепер тільки універсал: представлено новий Volkswagen Passat 2024 (фото)
Volkswagen Passat B9 доступний із бензиновими й дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Нове покоління моделі стало більшим і технологічнішим.
Volkswagen представив новий Passat дев'ятого покоління. Модель тепер доступна виключно в кузові універсал. Про це розповіли на сайті бренду.
Новий Volkswagen Passat B9 тепер більше недоступний у США. Проте автомобіль можна купити в європейських країнах.
Універсал заснований на платформі MQB Evo, яку також отримають нові Tiguan і Golf. Завдяки цьому модель стала помітно більшою.
Габарити Volkswagen Passat B9:
- довжина — 4917 мм;
- ширина — 1852 мм;
- висота — 1506 мм;
- колісна база — 2841 мм.
Дизайн нового Volkswagen Passat сильно змінився. Спереду тепер розташований великий повітрозабірник, а між фарами знаходиться світлодіодна смуга.
Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок і мають стильне оформлення.
На вибір запропонують кілька комплектацій універсала, серед яких Business, Elegance та R-Line. Можна обрати колісні диски розміром до 19 дюймів.
В інтер'єрі з'явився новий інформаційно-розважальний дисплей розміром 12,9 або 15 дюймів (залежно від версії) і 10,25-дюймова панель приладів.
Селектор коробки передач переміщено на кермову колонку. Завдяки цьому в салоні з'явилося багато місця для зберігання речей.
Об'єм багажника становить 690 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, то об'єм збільшиться до 1920 літрів.
Volkswagen Passat B9 оснащується несолькими силовими установками на вибір. Уперше в історії модель можна замовити з "м'яким" гібридом із 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 148 к.с.
Також доступний 2,0-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 201 або 261 к.с. Топова версія поєднується з системою повного приводу 4Motion.
Крім цього можна вибрати 2,0-літровий турбодизель потужністю 121, 148 або 190 к.с. Усі двигуни працюють у парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.
Клієнтам запропонують і Plug-In гібриди потужністю від 201 до 268 к.с. Вони можуть проїхати до 100 км на електротязі. Сумарний запас ходу становить близько 1000 км.Важливо
Новий Volkswagen Passat B9 надійде в продаж у першому кварталі 2024 року. Вартість універсала стане відома пізніше.
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