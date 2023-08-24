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Великий багажник і запас ходу 700 км: розсекречено сімейний електрокар Volkswagen (фото)

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Фото: carscoops.com | Volkswagen ID.7 проходить фінальні тести в Німеччині

Електромобіль Volkswagen ID.7 запропонують у кузові універсал з більш просторим салоном і містким багажником. Зі старту модель буде доступна у версіях на 204 і 286 к. с.

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Лінійку Volkswagen ID.7 незабаром розширять — до седана приєднається сімейний універсал. Електрокар презентують у вересні на автошоу IAA в Мюнхені, а поки що його помітили в Німеччині під час фінальних тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen ID.7 у кузові універсал не був закритий камуфляжем, тож є можливість роздивитися зовнішній вигляд авто. Як і седан, він вирізняється обтічним дизайном із плавними лініями кузова. Його заднє скло злегка нахилене і прикрите зверху спойлером.

Volkswagen ID.7, новий Volkswagen ID.7, електромобіль Volkswagen ID, електромобіль Volkswagen ID, універсал Volkswagen Fullscreen
Заднє скло універсала прикрите спойлером
Фото: carscoops.com

Передня частина універсала та оформлення його салону — такі самі, як у седана Volkswagen ID.7. Звісно ж, п'ятидверна версія буде просторішою, а її багажник — більшим. Модель стане електричною альтернативою новому Volkswagen Passat B9.

Очікується, що електромобіль Volkswagen ID.7 дебютує у двох задньопривідних модифікаціях. Базова версія отримає 204-сильний мотор і батарею на 82 кВт∙год і зможе проїхати близько 600 км без підзарядки.

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Дорожчий варіант оснастять 286-сильним мотором і батареєю ємністю 91 кВт∙год — його запас ходу досягне 700 км. Поки що невідомо, чи отримає універсал Volkswagen ID.7 топову повнопривідну модифікацію потужністю 400 к. с.

Volkswagen ID.7, новий Volkswagen ID.7, електромобіль Volkswagen ID, електромобіль Volkswagen ID, універсал Volkswagen Fullscreen
Топова версія зможе проїхати 700 км без підзарядки
Фото: carscoops.com

Виробництво універсала налагодять в Емдені, де нещодавно почали збирати і седан Volkswagen ID.7. Стартова ціна електрокара становитиме менше 60 000 євро.

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