Новий Volkswagen Passat 2024 показали на перших офіційних фото

Новий Volkswagen Passat 2024 підросте в розмірах і буде доступний виключно в кузові універсал. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Related video

Опубліковано перші офіційні фото Volkswagen Passat B9. Нове покоління масової моделі D-класу презентують у вересні, а її продажі почнуться у 2024 році. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Автомобіль став помітно більшим Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat B9 буде доступний виключно в кузові універсал, адже седан уже зняли з виробництва через низький попит і замінили електрокаром VW ID.7. Виробництво перенесуть на підприємство в Братиславі, де також випускатимуть споріднений Skoda Superb 2024.

Універсал Volkswagen Passat 2024 закрили камуфляжем, але видно, що автомобіль витриманий у стилістиці молодшого брата Golf 8. Він став обтічнішим, отримав вигнутий капот, розкосі матричні фари і широку решітку радіатора.

Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat, як і раніше, побудований на платформі MQB Evo, але істотно підріс у розмірах.

Важливо

Volkswagen представив свій найкомпактніший кросовер: подробиці та фото

Габарити Volkswagen Passat B9:

довжина — 4917 мм;

ширина — 1852 мм;

висота — 1482 мм;

колісна база — 2841 мм.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Passat 2024 став просторішим, а об'єм багажника універсала зріс до 690-1920 л. Автомобіль отримав покращений віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло і великий 15-дюймовий тачскрін, а селектор КПП винесено на рульову колонку.

Об'єм багажника зріс до 690-1920 л Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat 2024 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі. Також запропонують дві плаг-ін гібридні версії на 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 120 км в електричному режимі. Привід може бути переднім або повним, а за доплату будуть доступні адаптивні амортизатори.

Раніше Фокус повідомляв, що таким же чином розсекретили і новий Volkswagen Tiguan третього покоління.

Також ми писали, що електромобіль Volkswagen ID.4 приємно здивував своєю керованістю.