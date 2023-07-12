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Новий Volkswagen Passat 2024 показали на перших офіційних фото

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Passat B9 буде доступний тільки в кузові універсал

Новий Volkswagen Passat 2024 підросте в розмірах і буде доступний виключно в кузові універсал. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Опубліковано перші офіційні фото Volkswagen Passat B9. Нове покоління масової моделі D-класу презентують у вересні, а її продажі почнуться у 2024 році. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

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Автомобіль став помітно більшим
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat B9 буде доступний виключно в кузові універсал, адже седан уже зняли з виробництва через низький попит і замінили електрокаром VW ID.7. Виробництво перенесуть на підприємство в Братиславі, де також випускатимуть споріднений Skoda Superb 2024.

Універсал Volkswagen Passat 2024 закрили камуфляжем, але видно, що автомобіль витриманий у стилістиці молодшого брата Golf 8. Він став обтічнішим, отримав вигнутий капот, розкосі матричні фари і широку решітку радіатора.

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Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat, як і раніше, побудований на платформі MQB Evo, але істотно підріс у розмірах.

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Габарити Volkswagen Passat B9:

  • довжина — 4917 мм;
  • ширина — 1852 мм;
  • висота — 1482 мм;
  • колісна база — 2841 мм.
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У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Passat 2024 став просторішим, а об'єм багажника універсала зріс до 690-1920 л. Автомобіль отримав покращений віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло і великий 15-дюймовий тачскрін, а селектор КПП винесено на рульову колонку.

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Об'єм багажника зріс до 690-1920 л
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat 2024 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі. Також запропонують дві плаг-ін гібридні версії на 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 120 км в електричному режимі. Привід може бути переднім або повним, а за доплату будуть доступні адаптивні амортизатори.

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