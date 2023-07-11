Популярний електрокросовер Volkswagen приємно здивував своєю керованістю (відео)

Volkswagen ID.4 GTX пройшов лосиний тест на швидкості, вищій за необхідну. Електрокросовер оснащений двома електромоторами потужністю 300 к.с. і 460 Нм крутного моменту.

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Експерти перевірили керованість електрокросовера Volkswagen ID.4 GTX у лосиному тесті. Модель чудово впоралася з цим складним випробуванням. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Volkswagen ID.4 GTX є зарядженою версією популярного в Європі електрокросовера. Ця модифікація відрізняється агресивнішим кузовним обвісом і більш спортивною керованістю.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю, що тестується, необхідно уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Volkswagen ID.4 GTX проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 2730 кг. У таких умовах автомобілю стає важче впоратися з випробуванням.

Спершу водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Проте автомобіль зміг впоратися з лосиним тестом і на швидкості 74 км/год.

Експерти заявили, що Volkswagen ID.4 GTX має чудову керованість. Кросовер залишається стабільним навіть на високій швидкості.

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Volkswagen ID.4 GTX оснащений двома електромоторами потужністю 300 к.с. і 460 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

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