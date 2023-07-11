Популярный электрокроссовер Volkswagen приятно удивил своей управляемостью (видео)

Volkswagen ID.4 GTX прошел лосиный тест на скорости выше необходимой. Электрокроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 300 л.с. и 460 Нм крутящего момента.

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Эксперты проверили управляемость электрокроссовера Volkswagen ID.4 GTX в лосином тесте. Модель отлично справилась с этим сложным испытанием. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Volkswagen ID.4 GTX является заряженной версией популярного в Европе электрокроссовера. Эта модификация отличается более агрессивным кузовным обвесом и более отзывчивым управлением.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Тестируемому автомобилю необходимо избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Volkswagen ID.4 GTX проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 2730 кг. В таких условиях автомобилю становится труднее справиться с испытанием.

Сперва водитель проехал полосу препятствий на скорости 72 км/ч. Тем не менее автомобиль смог справиться с лосиным тестом и на скорости 74 км/ч.

Эксперты заявили, что Volkswagen ID.4 GTX отличной управляемостью. Кроссовер остается стабильным даже на высокой скорости.

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Volkswagen ID.4 GTX оснащен двумя электромоторами мощностью 300 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

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